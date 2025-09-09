कुनिका के बेटे अयान ने कहा- मैं ग्वालियर में रहा हूं, मेरे दोस्त तान्या को जानते हैं और…

कुनिका सदानंद के बेटे अयान ने बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में आने के बाद एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने इंटरव्यू में तान्या की तारीफ की। पढ़िए उन्होंने क्या कहा।

‘बिग बॉस 19’ के घर में कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल की लड़ाई बढ़ते जा रही है। वहीं कुनिका के छोटे बेटे अयान लाल इंटरव्यू में तान्या की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तान्या दिल की अच्छी हैं। इतना ही नहीं, अयान ने ये भी बताया कि वह अपने दोस्तों के जरिए तान्या को बहुत पहले से जानते हैं।

तान्या और कुनिका के रिश्ते पर बोले अयान अयान ने फिल्मी ज्ञान को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘मेरी मम्मी की गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई लड़ाई करे या नहीं करे उन्हें समझ आ जाता है। उन्हें कहीं न कहीं लग गया होगा कि तान्या सही लड़की नहीं है। देखिए न अब मम्मी थोड़ा परेशान हो रही हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तान्या फेक है, लेकिन थोड़ा ज्यादा कर रही है…आपके लिए खाना लेकर आऊं, ये कर दूं…।’

दिल की अच्छी है तान्या अयान ने पूछा गया कि क्या उनकी मम्मी को तान्या पर भरोसा करना चाहिए? इस पर अयान ने कहा, “नहीं भी और हां भी। तान्या बहुत स्मार्ट है, लेकिन दिल की अच्छी हैं। कुछ भी बोल लो, दिल साफ है उनका।”