BB19: कुनिका के बेटे का बयान, अगर मम्मा को जीशान पसंद आते हैं तो उन्हें भाई से अंकल बना दूंगा

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार पर नजर आने के बाद कुनिका सदानंद के छोटे बेटे इंटरव्यूज दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में अपनी मम्मा और जीशान की केमिस्ट्री पर बात की।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 01:33 PM
‘बिग बॉस 19’ के सदस्य जीशान कादरी और कुनिका सदानंद का हैशटैग वायरल हो रहा है। दोनों के ऊपर मीम्स बन रहे हैं और सामने आया लेटेस्ट प्रोमो जिसमें कुनिका, जीशान को प्रपोज करती नजर आ रही हैं, तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में इंटरव्यू के दौरान कुनिका के छोटे बेटे अयान लाल से पूछा गया कि उनका इस रिश्ते पर क्या कहना है।

जीशान को बताया "लकी मैन"

सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में अयान ने कहा, “जीशान भाई बहुत मजाकिया हैं। मैं बस यही कहूंगा कि लकी मैन। हैशटैग जीकु तो मतलब वायरल हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है। जब मैं मम्मा से मिलने वीकेंड का वार पर गया था तब उन्होंने मम्मा का हाथ पकड़कर बात की थी और हग भी किया था। जीशान भाई अच्छे इंसान तो हैं।”

‘खुले दिल से स्वागत करूंगा’

अयान ने आगे कहा, “अगर मेरी मम्मा को जीशान भाई पसंद आते हैं तो मैं खुले दिल से उनका स्वागत करूंगा। उन्हें जीशान भाई से जीशान अंकल बना दूंगा।” उनका ये बयान सुनकर हर कोई हैरान रह गया।

रिश्ता नहीं चलेगा

हालांकि, जब अयान से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि उनकी मम्मा और जीशान का रिश्ता चल सकता है, तो उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, “नहीं! दोनों बहुत गुस्से वाले हैं।” इतना ही नहीं, अयान ने फरहाना का प्रपोजल भी ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास दिल लगाने के लिए टाइम नहीं है।

