Bigg Boss 19 Kunickaa Sadanand said tanya mittal have some mental issue Bigg Boss 19: कुनिका ने नीलम से कहा- तान्या को कुछ तो मेंटल इशू है, देखो न हर वक्त…, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Kunickaa Sadanand said tanya mittal have some mental issue

Bigg Boss 19: कुनिका ने नीलम से कहा- तान्या को कुछ तो मेंटल इशू है, देखो न हर वक्त…

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में कुनिका और तान्या मित्तल की लड़ाई दिखाई गई। दरअसल, ‘बिग बॉस’ के घर में तान्या, कुनिका और नीलम का एक ग्रुप है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 10:15 AM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: कुनिका ने नीलम से कहा- तान्या को कुछ तो मेंटल इशू है, देखो न हर वक्त…

‘बिग बॉस 19’ का घर वैसे तो हर दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार तान्या मित्तल को लेकर हुई एक बातचीत सुर्खियों में है। शो की कंटेस्टेंट और जानी-मानी एक्ट्रेस कुनिका सदानंद और भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी किचन एरिया में खड़ी होकर तान्या के बदलते बर्ताव और उनकी मानसिक स्थिति पर बात करती नजर आईं।

‘हर वक्त उसका चेहरा एकदम डाउन रहता है’

कुनिका ने बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा, “इस लड़की को थोड़ा प्रॉब्लम तो है। कुछ तो है, मेंटल इशू। अब देखो, हर वक्त उसका चेहरा एकदम डाउन रहता है। कुछ तो मेंटल इशू है।” इस पर नीलम ने भी हामी भरते हुए कहा, “आई थी तब ठीक थी, अभी पता नहीं क्या हो गया है।”

‘यहां पर लोग ऐसे ही खेलेंगे’

कुनिका ने आगे कहा कि हो सकता है घरवालों ने इसे जो कुछ भी कहा उसका असर तान्या पर अभी भी हो। कुनिका बोलीं, “मुझे लगता है, लोगों ने भी उसे बहुत ट्रोल किया है। लेकिन उससे बाहर निकलना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि यहां पर लोग ऐसे ही खेलेंगे।”

कुनिका और तान्या की लड़ाई

हालांकि, इस बातचीत के कुछ देर बाद तान्या सीधे कुनिका के पास पहुंचीं और नाराजगी जताई। तान्या ने कहा कि उन्हें उनका (कुनिका) सबके सामने “गैसलाइट” कहकर बुलाना ठीक नहीं लगा। इस पर कुनिका भड़क गईं। पहले तो दोनों के बीच बहस बढ़ी, लेकिन बाद में तान्या ने माहौल संभालते हुए कुनिका को गले लगाया और कहा, “आई एम सॉरी और मैं आपकी जबरा फैन हूं।”

bigg boss Bigg Boss 19 tanya mittal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।