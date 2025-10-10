Bigg Boss 19: एक या दो नहीं, 8 रिलेशनशिप्स में रह चुकी हैं कुनिका सदानंद, बोलीं- बहुत शराब पी है
Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में कुनिका सदानंद ने बताया कि वह दो लिव-इन, दो शादी और चार रिलेशनशिप्स में रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बहुत शराब पी है।क
सलमान खान के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का हर एपिसोड किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है। इस बार सुर्खियों में रहीं सीनियर एक्ट्रेस कुनिका सदानंद। कुनिका ने शो के लेटेस्ट एपिसोड में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि वह दो लिव-इन, चार रोमांस और दो शादियों में रही हैं।
"ब्रेकअप के बाद बहुत पीती थी"
एपिसोड की शुरुआत में मृदुल तिवारी ने कुनिका से मजेदार सवाल पूछा, “आप ऐसी चीज बताओ जो आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया हो?” इस पर कुनिका बोलीं, “मैंने ड्रग्स कभी नहीं किए। हां, एक समय था जब मैं बहुत पीती थी। ब्रेकअप के बाद मैं इतनी फूल गई थी। फिर जब मैं जब अपने आपको डबिंग करते देखा तो एहसास हुआ कि कितना फूल गई हूं।”
"दो लिव-इन, चार रोमांस और दो शादियां की हैं"
बात यहीं खत्म नहीं हुई। गौरव खन्ना ने उनसे सीधा सवाल पूछा, “आपके कितने रिलेशनशिप्स में रह चुके हो?” कुनिका बोलीं, “दो लिव-इन रिलेशनशिप्स, चार रोमांस और दो शादियां।” यह सुनकर मृदुल ने कहा, “जिंदगी में इतना कॉन्फिडेंट होना है।” वहीं गौरव और प्रणित मोरे हंसते हुए बोले, “अरे कुछ नहीं। उन्हें हमसे ये सब्जी कटवानी थी। सब्जी कटने के बाद बोलेंगी सब झूठ बोला और मृदुल खुश भी हो गया।” इस पर कुनिका भी ठहाका लगाकर हंसने लगीं।
"एक्टर के साथ कभी नहीं करना"
कुनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, “कुल 8 रिलेशनशिप्स में रही हूं मतलब। ठीक है यार। 60 की उम्र तक इतना सही है।” उनकी यह लाइन सुनकर सब हंसने लगे। इसके बाद गौरव ने उनसे एक और चटपटा सवाल किया, “इनमें से कोई भी एक्टर था?” कुनिका ने तुरंत जवाब दिया, “नहीं! एक्टर के साथ कभी नहीं करना। जो मेल एक्टर होते हैं न वो अपने आपको बहुत पसंद करते हैं। हर समय खुद को ही देखते रहते हैं।”
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।