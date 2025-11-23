Bigg Boss 19: संजय दत्त को लेकर बोलीं कुनिका सदानंद, कहा- सेट पर वो मेरा हाथ पकड़ते, गले लगाते...

संक्षेप: बीते दिनों घर में फैमिली वीक मनाया गया, जिसमें कंटेस्टेंट का हौसला बढ़ाने के लिए उनके घर से लोग आए। इन सबके बीच कुनिका सदानंद के एविक्शन ने सभी को शॉक्ड कर दिया। किसी को भी उनके बाहर होने की उम्मीद नहीं थी।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में महज दो हफ्ते ही बचे हैं। ऐसे में शो को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट पूरी हाइप पर है। फिनाले से पहले हर कोई जीत को लेकर कमर कसे हुए है। बीते दिनों घर में फैमिली वीक मनाया गया, जिसमें कंटेस्टेंट का हौसला बढ़ाने के लिए उनके घर से लोग आए। इन सबके बीच कुनिका सदानंद के एविक्शन ने सभी को शॉक्ड कर दिया। किसी को भी उनके बाहर होने की उम्मीद नहीं थी। शो से बाहर आने के बाद कुनिका लगातार इंटरव्यूज देती नजर आ रही हैं। ऐसे में उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू सुर्खियों में बना है।

कुनिका ने संजय दत्त संग किया इन फिल्मों में काम दरअसल, कुनिका सदानंद ने हाल ही में Hindirush को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान कुनिका ने बिग बॉस 19 के सफर से लेकर अपने करियर से लेकर खुलकर बात की। इसी दौरान कुनिका ने संजय दत्त संग काम करने के एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। कुनिका ने बताया कि वो संजय के लिए दीवानी थी। कुनिका ने संजय के साथ गुमराह, थानेदार जैसी फिल्मों में काम किया है। कुनिका ने बताया कि लड़कियां उनके लिए इस कदर पागल थीं कि बता नहीं सकते। इसलिए नहीं कि वो उनके साथ काम करना चाहती थी, बल्कि सिर्फ उन्हें छू सकें बस इसलिए।