BB19: 'मैं पक्का कह सकती हूं कि...', फरहाना भट्ट संग बेटे अयान के अफेयर की खबरों पर पहली बार बोलीं कुनिका सदानंद

संक्षेप: 'बिग बॉस 19' की एक्स कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद अपने इंटरव्यू को लेकर फिर से चर्चा में आई हैं। कुनिका ने फाइनली अपने बेटे अयान लाल और फरहाना भट्ट के लव एंगल पर खुलकर बात की।

'बिग बॉस 19' अब तेजी से अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है। शो के ग्रैंड फिनाले में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अब विनर को लेकर हर किसी को एक्साइटमेंट काफी बढ़ी हुई है। वहीं, दूसरी ओर शो से बाहर आ चुके कंटेस्टेंट लगातार अपने इंटरव्यूज को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच अब 'बिग बॉस 19' की एक्स कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद अपने इंटरव्यू को लेकर फिर से चर्चा में आई हैं। कुनिका ने फाइनली अपने बेटे अयान लाल और फरहाना भट्ट के लव एंगल पर खुलकर बात की। दोनों के रिश्ते को लेकर कुनिका सदानंद ने कुछ ऐसा बोला जिसने सबको हैरान कर दिया।

कर्म और पिछले जन्म के रिश्तों पर बोलीं कुनिका कुनिका सदानंद ने हाल ही में जूम को अपना इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में कुनिका पहली बार अपने बेटे अयान लाल और फरहाना भट्ट के अफेयर की खबरों पर बात करती नजर आईं। कुनिका ने कहा, 'बिग बॉस के घर में जो भी लोग थे मैं कर्म और पिछले जन्म के रिश्तों पर बहुत यकीन करती हूं। हर किसी की वहां कोई न कोई वजह थी। मुझे भी लगा कि मेरी भी कोई वजह थी वहां होने की। मैं घर में बस बहती चली गई, कोई गेम प्लान नहीं बनाया।'

कुनिका ने बताया बेटे अयान और फरहाना के रिश्ते का सच इसके बाद कुनिका से जब उनके बेटे अयान लाल और फराहना भट्ट की बॉन्डिंग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस पर भी खुलकर बात की। कुनिका ने कहा कि 'सबसे पहले तो अयान सिर्फ एक दिन के लिए वहां आया था। फराहना उसके पास दौड़कर आई थी क्योंकि शायद उसे बुरा लग रहा था। पहले हफ्ते में जब फराहना ने मुझे गाली दी थी, तब अयान बहुत रोया था। सलमान सर और एंडेमोल वालों ने उसे स्टेज पर बुलाया था। फराहना को लगा होगा कि बच्चे को तकलीफ हुई। वो अच्छी लड़की है। जो गाली-गलौज करती है, वो उसका कवच है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि कोई उसके बहुत करीब न आ सके। लेकिन अंदर से वो बहुत संवेदनशील है, बचपन में बहुत कुछ झेल चुकी है।'