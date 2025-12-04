Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Kunickaa Sadanand On Son Ayaan Lall And Farrhana Bhatt affair Said There Is No ChemistryStory
BB19: 'मैं पक्का कह सकती हूं कि...', फरहाना भट्ट संग बेटे अयान के अफेयर की खबरों पर पहली बार बोलीं कुनिका सदानंद

BB19: 'मैं पक्का कह सकती हूं कि...', फरहाना भट्ट संग बेटे अयान के अफेयर की खबरों पर पहली बार बोलीं कुनिका सदानंद

संक्षेप:

'बिग बॉस 19' की एक्स कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद अपने इंटरव्यू को लेकर फिर से चर्चा में आई हैं। कुनिका ने फाइनली अपने बेटे अयान लाल और फरहाना भट्ट के लव एंगल पर खुलकर बात की।

Thu, 4 Dec 2025 07:42 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

'बिग बॉस 19' अब तेजी से अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है। शो के ग्रैंड फिनाले में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अब विनर को लेकर हर किसी को एक्साइटमेंट काफी बढ़ी हुई है। वहीं, दूसरी ओर शो से बाहर आ चुके कंटेस्टेंट लगातार अपने इंटरव्यूज को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच अब 'बिग बॉस 19' की एक्स कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद अपने इंटरव्यू को लेकर फिर से चर्चा में आई हैं। कुनिका ने फाइनली अपने बेटे अयान लाल और फरहाना भट्ट के लव एंगल पर खुलकर बात की। दोनों के रिश्ते को लेकर कुनिका सदानंद ने कुछ ऐसा बोला जिसने सबको हैरान कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कर्म और पिछले जन्म के रिश्तों पर बोलीं कुनिका

कुनिका सदानंद ने हाल ही में जूम को अपना इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में कुनिका पहली बार अपने बेटे अयान लाल और फरहाना भट्ट के अफेयर की खबरों पर बात करती नजर आईं। कुनिका ने कहा, 'बिग बॉस के घर में जो भी लोग थे मैं कर्म और पिछले जन्म के रिश्तों पर बहुत यकीन करती हूं। हर किसी की वहां कोई न कोई वजह थी। मुझे भी लगा कि मेरी भी कोई वजह थी वहां होने की। मैं घर में बस बहती चली गई, कोई गेम प्लान नहीं बनाया।'

कुनिका ने बताया बेटे अयान और फरहाना के रिश्ते का सच

इसके बाद कुनिका से जब उनके बेटे अयान लाल और फराहना भट्ट की बॉन्डिंग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस पर भी खुलकर बात की। कुनिका ने कहा कि 'सबसे पहले तो अयान सिर्फ एक दिन के लिए वहां आया था। फराहना उसके पास दौड़कर आई थी क्योंकि शायद उसे बुरा लग रहा था। पहले हफ्ते में जब फराहना ने मुझे गाली दी थी, तब अयान बहुत रोया था। सलमान सर और एंडेमोल वालों ने उसे स्टेज पर बुलाया था। फराहना को लगा होगा कि बच्चे को तकलीफ हुई। वो अच्छी लड़की है। जो गाली-गलौज करती है, वो उसका कवच है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि कोई उसके बहुत करीब न आ सके। लेकिन अंदर से वो बहुत संवेदनशील है, बचपन में बहुत कुछ झेल चुकी है।'

लड़की को थोड़ा कंफर्टेबल करा दे

उन्होंने आगे कहा, 'अयान ने उससे सिर्फ 5-10 मिनट ही बात की है। उसे लगा कि लड़की को थोड़ा कंफर्टेबल करा दे। उसने बहुत अच्छे से बर्ताव किया, मुझे उस पर गर्व है। केमिस्ट्री जैसी कोई बात नहीं है। अयान तो उसे ठीक से जानता भी नहीं, बस बाहर से शो देखकर थोड़ा-बहुत जानता है। अभी मैं पक्का कह सकती हूं कि अयान को किसी रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और बिग बॉस की लड़की के साथ तो बिल्कुल नहीं।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19 Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।