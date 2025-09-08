बिग बॉस: 110 से ज्यादा फिल्मों में किया है काम, वकील बनकर लड़े केस, झेला 2 बार शादी टूटने का दर्द

चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, हिम्मत और जिद इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। इस बात का बिग बॉस की ये कंटेस्टेंट एकदम सही उदाहरण है।

‘बिग बॉस 19’ की कंटेस्टेंट और वेटरन एक्ट्रेस कुनिका सदानंद की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। कभी इंडस्ट्री में वैंप के रोल करके पहचान बनाई, कभी रिश्तों की जंग लड़ी और कभी कोर्टरूम में अपने हक की लड़ाई। आज 61 साल की उम्र में वह ‘बिग बॉस’ के घर में हैं और अपनी असली जिंदगी के किस्सों से सबको हैरान कर रही हैं। आइए आपको उनके बारे में वो बातें बताते हैं जो अभी तक आपको नहीं पता हैं।

बचपन से एक्टिंग का शौक कुनिका का जन्म 27 फरवरी 1964 को मुंबई में हुआ। पिता एयर वाइस मार्शल और मां पंजाबी-अंग्रेजी बैकग्राउंड से थीं। घर भले ही पढ़ा-लिखा और सुसंस्कृत था, लेकिन कुनिका का मन एक्टिंग में ही लगता था। इसी जुनून ने उन्हें थिएटर और फिर टीवी-फिल्मों तक पहुंचाया।

कास्टिंग काउच का दर्द 1988 में हॉरर फिल्म ‘कब्रिस्तान’ से बॉलीवुड डेब्यू किया। इसके बाद ‘बेटा’, ‘गुमराह’, ‘खिलाड़ी’ जैसी फिल्मों में निगेटिव रोल्स से पॉपुलर हुईं, लेकिन इंडस्ट्री का सफर आसान नहीं था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा और बड़ी फिल्म हाथ से निकल गई।

शादियां, तलाक और कस्टडी की लड़ाई सिर्फ 16 साल की उम्र में पहली शादी की, लेकिन रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। बेटे की कस्टडी के लिए उन्हें 8 साल तक कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। दूसरी शादी भी टूटी, लेकिन इस बार तलाक का मामला आराम से सुलझा और वह बेटे अयान की सिंगल मदर बन गईं।

कुमार सानू संग रिश्ता 90 के दशक में उनका नाम सिंगर कुमार सानू से जुड़ा। पांच साल तक दोनों का रिश्ता चला। कुनिका ने खुद कहा था, “मैं उन्हें अपना पति मानती थी।” लेकिन आखिरकार यह रिश्ता भी टूट गया।