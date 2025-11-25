Bigg Boss 19: कुनिका सदानंद बोलीं- गौरव पीछे से खेलते हैं, कहा- अगर वो जीत गए तो…
Bigg Boss 19 Kunickaa Sadanand Interview: कुनिका सदानंद ने ‘बिग बॉस 19’ से बाहर निकलने के बाद गौरव खन्ना के गेम के बारे में बात की। उन्होंने साफ कहा कि गौरव पीछे से खेलते हैं।
‘बिग बॉस 19’ का फिनाले अब कुछ ही दिन दूर है। ट्रॉफी के इतने नजदीक आने के बाद कुनिका सदानंद घर से एविक्ट हो गई हैं। बाहर आने के बाद कुनिका ने कहा कि उनके हिसाब से फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे/अमाल मलिक टॉप-3 में होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मीडिया को दिए इंटरव्यूज में गौरव खन्ना की गेम पर भी बात की। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें भी लगता है कि गौरव एक्टिंग कर रहे हैं।
क्या बोलीं कुनिका?
कुनिका सदानंद ने बॉलीवुड स्पाई को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘गौरव पीछे से खेलते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन भी करते हैं। मृदुल के साथ भी किया था। उन्होंने अभिषेक और अशनूर को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हुआ नहीं। प्रणित संतुलित हैं। वो कभी उनकी बात सुनते हैं और जब ठीक नहीं लगता तो नहीं भी सुनते हैं।’
अगर गौरव विनर बन जाते हैं तो…
कुनिका ने आगे कहा, ‘जहां तक बात है गौरव की एक्टिंग की तो हां, मुझे भी लगता है कि गौरव एक्टिंग कर रहे हैं। तीन महीने से कर रहे हैं वो भी मुझे लगता है। कहीं-कहीं, कभी-कभी उनका मास्क निकल जाता है। अगर ये सच है, वो एक्टिंग कर रहे हैं और यहां तक पहुंच गए हैं तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगर वो विनर बन जाते हैं तो लोग अगली बार से बोलेंगे कि बिग बॉस में जाना तो एक्टिंग करना रियल मत रहना।’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।