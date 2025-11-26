कुनिका ने तान्या को कहा 'बड़ी ड्रामेबाज', बोलीं- ‘मैंने उसके संस्कारों पर कमेंट किया और...’
Bigg Boss 19 Kunickaa Sadanand: बिग बॉस 19 में इस बार वीकेंड के वार पर कुनिका सदानंद घर से बाहर हो गईं। बाहर आने के बाद कुनिका ने बाकी घरवालों को लेकर बात की। उन्होंने तान्या को बड़ी ड्रामेबाज बुलाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तान्या की संस्कार पर कमेंट किया और वो अब भी अपनी उस बात पर टिकी हैं।
कबिग बॉस 19 फिनाले की ओर बढ़ रहा है। फिनाले से कुछ हफ्ते पहले ही कुनिका सदानंद घर से बाहर हो गई हैं। बाहर आने के बाद कुनिका ने घरवालों के बारे में बात की। उन्होंने घर में अपनी जर्नी के बारे में बात की। कुनिका सदानंद ने घर की सदस्य तान्या मित्तल के बारे में भी बात की। उन्होंने तान्या मित्तल को बड़ी ड्रामेबाज बताया। कुनिका सदानंद ने घर के अंदर तान्या के संस्कारों को लेकर कही बात पर भी चर्चा की।
कुनिका ने मानी अपनी गलतियां
जूम से खास बातचीत में घरवालों के बारे में बात करते हुए कुनिका सदानंद ने अपनी गलतियों को माना। हालांकि, उन्होंने तान्या मित्तल को बड़ी ड्रामेबाज बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तान्या मित्तल के संस्कारों पर कमेंट किया था और वो इस बात पर अभी भी टिकी हैं।
तान्या के संस्कारों पर किया था कमेंट
कुनिका ने कहा, "मैंने तान्या के संस्कारों पर कमेंट किया था। मैं उसपर अब भी टिकी हूं। मैंने उसके साथ बहुत सारी चीजें शेयर कीं, लेकिन बाहर जाकर उसने सीन कर दिया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि तान्या मित्तल कितनी ड्रामेबाज हैं।"
अमाल-शहबाज के बारे में क्या बोलीं कुनिका सदानंद
कुनिका ने माना कि उन्हें अशनूर को बॉडीशेम नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उन्हें नीलम और तान्या को भी ऐसा करने से रोकना चाहिए था। अमाल और शहबाज के बारे में बात करते हुए कुनिका ने कहा कि उन दोनों को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन दोनों ने बाकी किसी ड्यूटी के लिए कभी भी मना नहीं किया। कुनिका ने कहा कि उन्होंने अमाल को ऑमलेट बनाना सिखाया था।
