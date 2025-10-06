Bigg Boss 19 Kunickaa Sadanand behaviour changed after weekend ka vaar salman khan Bigg Boss 19: वीकेंड का वार के बाद बदला कुनिका सदानंद का बर्ताव, फरहाना के सामने हाथ जोड़कर कहा…, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Kunickaa Sadanand behaviour changed after weekend ka vaar salman khan

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार के बाद बदला कुनिका सदानंद का बर्ताव, फरहाना के सामने हाथ जोड़कर कहा…

Bigg Boss 19: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार के बाद कुनिका सदानंद के बर्ताव में बदलाव आया है। अब वह सब चीज प्यार से हैंडल करने की कोशिश कर रही हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 06:46 PM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार के बाद बदला कुनिका सदानंद का बर्ताव, फरहाना के सामने हाथ जोड़कर कहा…

‘बिग बॉस 19’ की सदस्य कुनिका सदानंद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ‘वीकेंड का वार’ पर सलमान खान और घर के सदस्यों ने उनकी क्लास लगाई थी और कहा था कि अगर घर में 100 लड़ाइयां हुई हैं तो 80 में कुनिका का हाथ है। ऐसे में अब वह प्यार से चीजें सुलझाने की कोशिश कर रही हैं।

सामने आए वीडियो में कुनिका घर की कैप्टन फरहाना भट्ट के पास गईं और हाथ जोड़कर बोलीं, ‘आप दो मिनट के लिए अंदर आएंगी। मुझे आपको कुछ दिखाना है।’ फरहाना उनके साथ अंदर चली गईं। इसको बाद कुनिका ने हाथ जोड़कर फरहाना से कहा, ‘कैप्टेन जिसने भी कल चावल बनाए थे उन्हें बोलिए कि नाली में चावल भरे पड़े हैं। रोज-रोज मुझे साफ करना पड़ता है।’ फरहाना हंसने लगीं। कुनिका बोलीं, ‘इस हफ्ते कोई लड़ाई नहीं।’

इसके बाद कुनिका, शहबाज के पास आईं और हाथ जोड़कर बोलीं, ‘मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं। एक सॉस पैन धो दीजिएगा क्योंकि मुझे चाय बनानी है और दोनों सॉस पैन गंदे हैं। आप देख रहे हैं मैं कितने अच्छे से बोल रही हूं। कोई लड़ाई नहीं कर रही हूं।’

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।