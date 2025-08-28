Bigg Boss 19: ये कंटेस्टेंट बना बिग बॉस 19 का पहला कैप्टन, आपस में लड़ते रह गए गौरव-जीशान

बिग बॉस 19 के घर में खाने से लेकर घर के काम को लेकर कंटेस्टेंट के बीच जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। शो में गौरव खन्ना, जीशान कादरी और अमान मलिक का बाकी घरवालों संग काफी झगड़े देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इनकी नाक के नीचे से कैप्टनशिप का खिताब कोई और ही ले उठा।

बिग बॉस 19 का शानदार आगाज 24 अगस्त को हो चुका है। घर में बॉलीवुड से लेकर टीवी और कई जाने माने यूट्यूबर्स और इंफ्लूएंसर की एंट्री हुई है। घर में आते ही कंटेस्टेंट के बीच में युद्ध शुरू हो गया है। हर काई खुद को घर में सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी बीच अब बिग बॉस 19 को उसका पहला कैप्टन मिल गया है। आइए जानते हैं कौन हैं वो?

ये कंटेस्टेंट बना घर का पहला कैप्टन बिग बॉस 19 के घर में खाने से लेकर घर के काम को लेकर कंटेस्टेंट के बीच जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। शो में गौरव खन्ना, जीशान कादरी और अमान मलिक का बाकी घरवालों संग काफी झगड़े देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इनकी नाक के नीचे से कैप्टनशिप का खिताब कोई और ही ले उठा। जी हां, बिग बॉस 19 की पहली कैप्टन कोई और नहीं बल्कि कुनिका सदानंद बनी हैं। कुनिका घर में डे वन से ही अपना शानदार गेम खेल रही हैं। यही नहीं, वो बाकी घरवालों पर भी पूरी तरह से भारी पड़ने की कोशिश कर रही हैं।

दाल पर हुआ बवाल बता दें कि बीते दिनों बिग बॉस 19 के घर में दाल को लेकर काफी बवाल हुआ। घर में दाल बनी थी। ऐसे में गौरव खन्ना पर ज्यादा दाल खाने को लेकर नेहल, जिशान कादरी और अमान मलिक का उनसे काफी झगड़ा हुआ। दाल के मुद्दे पर जीशान, अमल और नेहल गौरव को जमकर कोसते दिखे। जीशान ने कहा कि गौरव जाहिल हैं।