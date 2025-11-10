BB19: बिग बॉस ने घनचक्कर किया फैंस का दिमाग, मिडवीक एविक्शन से पहले लाए ये धमाकेदार ट्विस्ट
संक्षेप: शो से दो मजबूत खिलाड़ी अभिषेक बजाज और नीलम गिरी बाहर हो गए हैं। वहीं, अब फैंस के लिए और शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है। मिड वीक एविक्शन में दो कंटेस्टेंट के नाम के सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक बाहर हो सकता है।
Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' इस वक्त काफी बज बना हुआ है। ये शो लगातार अपने गेम के चलते टीआरपी लिस्ट में भी अपनी जगह बना रहा है। ऐसे में बीते दिनों का वीकेंड का वार काफी शॉकिंग रहा। शो से दो मजबूत खिलाड़ी अभिषेक बजाज और नीलम गिरी बाहर हो गए हैं। वहीं, अब फैंस के लिए और शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है। मिड वीक एविक्शन में दो कंटेस्टेंट के नाम के सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक बाहर हो सकता है।
मिड वीक एविक्शन की जाल में फंसे ये दो खिलाड़ी
'बिग बॉस 19' को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फिल्मविंडो की रिपोर्ट्स के मुताबिक, दर्शकों के वोट के बाद कुणिका सदानंद और प्रणित मोरे हफ्ते के बीच में ही बेघर होने के खतरे में हैं, और उनमें से एक को घर से बाहर किया जाएगा। हालांकि, दोनों के बाहर होने की खबर को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं, अब ये भी कहा जा रहा है कि टास्क अभी भी जारी है और कोई मिडवीक एविक्शन नहीं होगा।लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये फैंस के लिए काफी शॉकिंग होगा। क्योंकि, फैंस कुनिका को टॉप 5 में देख रहे हैं।
अब घर में बचे ये कंटेस्टेंट
बिग बॉस 19 से नीलम गिरी और अभिषेक बजाज के बाहर होने से पहले नतालिया जानोसजेक, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा और बसीर अली बाहर हुए हैं। ऐसे में अब शो में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी, शहबाज बदेशा और मालती चाहर बचे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।