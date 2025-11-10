Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Kunickaa Sadanand and Pranit More are in DANGER ZONE for mid week eviction Report
BB19: बिग बॉस ने घनचक्कर किया फैंस का दिमाग, मिडवीक एविक्शन से पहले लाए ये धमाकेदार ट्विस्ट

BB19: बिग बॉस ने घनचक्कर किया फैंस का दिमाग, मिडवीक एविक्शन से पहले लाए ये धमाकेदार ट्विस्ट

संक्षेप: शो से दो मजबूत खिलाड़ी अभिषेक बजाज और नीलम गिरी बाहर हो गए हैं। वहीं, अब फैंस के लिए और शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है। मिड वीक एविक्शन में दो कंटेस्टेंट के नाम के सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक बाहर हो सकता है।

Mon, 10 Nov 2025 10:13 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' इस वक्त काफी बज बना हुआ है। ये शो लगातार अपने गेम के चलते टीआरपी लिस्ट में भी अपनी जगह बना रहा है। ऐसे में बीते दिनों का वीकेंड का वार काफी शॉकिंग रहा। शो से दो मजबूत खिलाड़ी अभिषेक बजाज और नीलम गिरी बाहर हो गए हैं। वहीं, अब फैंस के लिए और शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है। मिड वीक एविक्शन में दो कंटेस्टेंट के नाम के सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक बाहर हो सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिड वीक एविक्शन की जाल में फंसे ये दो खिलाड़ी

'बिग बॉस 19' को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फिल्मविंडो की रिपोर्ट्स के मुताबिक, दर्शकों के वोट के बाद कुणिका सदानंद और प्रणित मोरे हफ्ते के बीच में ही बेघर होने के खतरे में हैं, और उनमें से एक को घर से बाहर किया जाएगा। हालांकि, दोनों के बाहर होने की खबर को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं, अब ये भी कहा जा रहा है कि टास्क अभी भी जारी है और कोई मिडवीक एविक्शन नहीं होगा।लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये फैंस के लिए काफी शॉकिंग होगा। क्योंकि, फैंस कुनिका को टॉप 5 में देख रहे हैं।

बिग बॉस 19

अब घर में बचे ये कंटेस्टेंट

बिग बॉस 19 से नीलम गिरी और अभिषेक बजाज के बाहर होने से पहले नतालिया जानोसजेक, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा और बसीर अली बाहर हुए हैं। ऐसे में अब शो में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी, शहबाज बदेशा और मालती चाहर बचे हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।