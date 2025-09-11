Bigg Boss 19 Kunickaa Sadanand 2018 Pakistani Highest Earning Film Jawani Phir Nhi aani 2 other indian actors कुनिका सदानंद इस पाकिस्तानी सुपरहिट फिल्म में कर चुकी हैं काम, निभाया था मां का रोल, Tv Hindi News - Hindustan
कुनिका सदानंद इस पाकिस्तानी सुपरहिट फिल्म में कर चुकी हैं काम, निभाया था मां का रोल

बिग बॉस 19 में नजर आ रहीं कुनिका सदानंद ने कई हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया है। पर क्या आप जानते हैं साल 2018 में कुनिका एक पाकिस्तानी फिल्म में नजर आई थीं। इस फिल्म में कुनिका ने मां का रोल निभाया था। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 06:17 PM
बिग बॉस 19 की सदस्य कुनिका सदानंद कई हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स का हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर में कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। पर क्या आप जानते हैं साल 2018 में कुनिका सदानंद एक पाकिस्तानी फिल्म में नजर आई थीं। यह फिल्म पाकिस्तान की उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हम जिस फिल्म की बात करें हैं उस फिल्म का नाम है जवानी फिर नहीं आनी 2।

कुनिका के अलावा ये भारतिय स्टार्स आए थे नजर

आईएमडीबी के मुताबिक, कुनिका सदानंद के अलावा दो और भारतीय एक्टर्स इस फिल्म का हिस्सा थे।कुनिका के साथ-साथ फिल्म में कंवलजीत सिंह और शहजाद खान भी इस फिल्म में नजर आए थे।

कुनिका ने निभाया था मां का रोल

कुनिका सदानंद ने इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस कुबरा खान की मां का किरदार निभाया था। इस फिल्म में मावरा होकेन नजर आई थीं। मावरा होकेन भारतीय फिल्म सनम तेरी कसम में नजर आई थीं। जवानी फिर नहीं आनी 2 मावरा होकेन की पहली पाकिस्तानी फिल्म थी।

फिल्म ने कमाए थे पहले दिन 5 करोड़ से ज्यादा

आईएमडीबी पर दी गई जानकारी के मुताबिक, जवानी फिर नहीं आनी पहली पाकिस्तानी फिल्म है जिसने अपने पहले दिन 5 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी। इस फिल्म की शूट के दौरान दुबई में वरुण धवन फिल्म के सेट पर गए थे और फिल्म के मेकर्स और कास्ट को फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी थीं। आईएमडीबी पर इस फिल्म की रेटिंग 7.2 है।

Bigg Boss 19

