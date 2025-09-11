कुनिका सदानंद इस पाकिस्तानी सुपरहिट फिल्म में कर चुकी हैं काम, निभाया था मां का रोल

बिग बॉस 19 में नजर आ रहीं कुनिका सदानंद ने कई हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया है। पर क्या आप जानते हैं साल 2018 में कुनिका एक पाकिस्तानी फिल्म में नजर आई थीं। इस फिल्म में कुनिका ने मां का रोल निभाया था।

बिग बॉस 19 की सदस्य कुनिका सदानंद कई हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स का हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर में कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। पर क्या आप जानते हैं साल 2018 में कुनिका सदानंद एक पाकिस्तानी फिल्म में नजर आई थीं। यह फिल्म पाकिस्तान की उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हम जिस फिल्म की बात करें हैं उस फिल्म का नाम है जवानी फिर नहीं आनी 2।

कुनिका के अलावा ये भारतिय स्टार्स आए थे नजर

आईएमडीबी के मुताबिक, कुनिका सदानंद के अलावा दो और भारतीय एक्टर्स इस फिल्म का हिस्सा थे।कुनिका के साथ-साथ फिल्म में कंवलजीत सिंह और शहजाद खान भी इस फिल्म में नजर आए थे।

कुनिका ने निभाया था मां का रोल

कुनिका सदानंद ने इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस कुबरा खान की मां का किरदार निभाया था। इस फिल्म में मावरा होकेन नजर आई थीं। मावरा होकेन भारतीय फिल्म सनम तेरी कसम में नजर आई थीं। जवानी फिर नहीं आनी 2 मावरा होकेन की पहली पाकिस्तानी फिल्म थी।

फिल्म ने कमाए थे पहले दिन 5 करोड़ से ज्यादा