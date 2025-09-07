bigg boss 19 kunickaa fights with tanya mittal, says she will never talk to her Bigg Boss 19: कुनिका की तान्या से हुई जबरदस्त लड़ाई, दोनों ने खाई कभी बात नहीं करने की कसम, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: कुनिका की तान्या से हुई जबरदस्त लड़ाई, दोनों ने खाई कभी बात नहीं करने की कसम

बिग बॉस 19 के घर से नई खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है घर की सबसे खास दोस्त तान्या मित्तल और कुनिका के बीच लड़ाई हो गई है। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 04:49 PM
बिग बॉस 19 ऑडियंस की तरफ से जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। शो में नजर आ रहे कंटेस्टेंट ने सिर्फ दो ही हफ्तों में अपनी अलग पहचान बना ली है। घरवालों में आपसी ग्रुप बन चुके हैं। जीशान, अमाल मलिक और बशीर का अपना एक ग्रुप है और तान्या मित्तल, कुनिका और नीलम का। लेकिन अब ताजा खबरों की मानें तो कुनिका और तान्या का रिश्ता टूट चुका है। ताजा खबरों की मानें तो नए एपिसोड में इन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई दिखाई जाएगी।

कुनिका और तान्या की दोस्ती टूटी

बिग बॉस 19 की शुरुआत के दूसरे हफ्ते में तान्या, कुनिका और नीलम का ग्रुप बना था। कैप्टेंसी के टास्क से शुरू हुई इनकी दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। बिग बॉस खबरी के मुताबिक नए एपिसोड में दोनों के बीच तगड़ी लड़ाई दिखाई जाएगी। इस लड़ाई के बाद कुनिका कसम खा लेती हैं कि वो बिग बॉस में रहने के दौरान तान्या से कोई रिश्ता नहीं रखेंगी।

पहले भी हुआ था विवाद

वैसे हाल में भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। तान्या ने अपनी बात कुनिका के सामने रखी थी कि उन्हें सबके सामने किसी बात के लिए नहीं टोकना चाहिए। इसके बाद कुनिका ने उनसे बात नहीं करने को कहा था। लेकिन तान्या ने एक बार फिर कुनिका को उनका जबरा फैन बोलकर मना किया। अब फिर से लड़ाई हुई है और बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं है।

टल गया हादसा

दूसरी तरफ घर में एक बड़ा हादसा टलने की खब भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घर का कोई सदस्य गलती से गैस का स्विच ऑन करके भूल गया। जब सुबह ये बात घर के कैप्टेन बशीर को पता चली तो उन्होंने घरवालों पर अपना गुस्सा जाहिर किया। ये आज राज के एपिसोड में दिखाया जाएगा।

