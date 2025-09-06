Bigg Boss 19: बेटे को सामने देख इमोशनल हो गई कुनिका, अयान ने बताया मां को बेस्ट कंटेस्टेंट
बिग बॉस 19 में नजर आ रही कुनिका को सरप्राइज देने के लिए उनके बेटे अयान लाल शो पर पहुंचे हैं। बेटे को सामने देखकर कुनिका भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है।
बिग बॉस 19 में नजर आ रही एक्ट्रेस कुनिका सदानंद को उनके सख्त रवैए के लिए ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही हफ्ते में किचन को अपने कंट्रोल में लेने वाली कुनिका का बॉसी नेचर कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में कई बार घरवाले भी उनके खिलाफ होते नजर आए। हाल में जीशान के साथ हुए विवाद के बाद कुनिका को रोते हुए देखा गया था। ऐसे में उनका कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए शो पर उनके बेटे अयान लाल को बुलाया गया।
कुनिका के बेटे अयान आए शो पर
शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें सलमान अयान लाल को बुलाते हैं। अयान अपनी मां को सामने देख रोने लगते हैं। अयान कहते हैं कि देश उन्हें देख रहा है और वो बहुत अच्छा कर खेल रही हैं। उन्होंने किन्नर समाज के लिए जो किया था उसके लिए सभी उनके आभारी हैं। कुनिका भी बेटे को सामने देख रोने लगती हैं। देखिए वीडियो-
कुनिका का राज
बिग बॉस 19 की शुरुआत के बाद से कुनिका ने किचन की जिम्मेदारी अपने कंधो पर लेते हुए सभी को ड्यूटी देनी शुरू कर दी थी। कुनिका ने अभिषेक बजाज को खाना देने से मना कर दिया था। जीशान और गौरव खन्ना के साथ विवाद के बाद कुनिका को ट्रोल किया गया है।
ये कंटेस्टेंट बना रहे हैं पहचान
बता दें, बिग बॉस 19 को ऑडियंस पसंद कर रही है। जियो हॉटस्टार पर शो को सबसे ज्यादा रेटिंग मिली रही है। ऑडियंस ने शो को बिग बॉस 13 को टक्कर देने वाला बताया है। इस शो में गौरव खन्ना। कुनिका, फरहाना भट्ट, नेहल, अभिषेक बजाज, अमाल मलिक, जीशान, नीलम, तान्या मित्तल समेत कंटेस्टेंट अपने गेम से पहचान बना रहे हैं।
