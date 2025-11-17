Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: कुनिका के बेटे ने ली घर में एंट्री, एक्ट्रेस ने फरहाना-तान्या नहीं, इस कंटेस्टेंट को बताया अपनी बहू

संक्षेप: बिग बॉस 19 के फैमिली वीक का पहला प्रोमो सामने आया है। कुनिका सदानंद को सपोर्ट करने उनके बेटे घर में आए हैं। वहीं कुनिका ने इस बार फरहाना या तान्या को नहीं बल्कि इस कंटेस्टेंट को अपनी बहू बता दिया।

Mon, 17 Nov 2025 10:12 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 का ये हफ्ता कंटेस्टेंट के परिवार वालों के नाम रहने वाला है। इस फैमिली वीक का पहला सदस्य घर में एंट्री ले चुका है। बिग बॉस के नए प्रोमो के मुताबिक सबसे पहले कुनिका सदानंद के बेटे अयान घर में अपनी मां को सपोर्ट करने आए हैं। अयान पहले भी शो में नजर आ चुके हैं। शुरुआत में उन्हें सलमान खान के साथ मंच पर देखा गया था। अब अयान घर के अंदर अपनी मां को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं।

फैमिली वीक में अयान की एंट्री

बिग बॉस सभी कंटेस्टेंट को फ्रीज कर देते हैं। तभी घर में अयान का स्वागत होता है। अयान सबसे पहले अपनी मां कुनिका को गले लगाते हैं। दोनों करीब तीन महीने बाद एक दूसरे से मिलकर भावुक हो जाते हैं। बाद में अयान घरवालों की तारीफ करते नजर आए। इस बीच कुनिका ने अश्नूर को अपनी बहू बताया जिसपर घरवाले हंस पड़े। इससे पहले फरहाना खुद को कुनिका की बहू बता चुकी थीं। ये मस्ती भरे बातें ऑडियंस को पसंद आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक घर में नियमों का उल्लंघन होने की वजह से बिग बॉस सजा के रूप में सभी घरवालों के परिवार वालों की एंट्री उस दिन के लिए रोक देंगे।

ये मेहमान आने वाले हैं

बताया जा रहा है कि इस फैमिली वीक में गौरव खन्ना के घर से उनकी पत्नी आकांक्षा, अश्नूर के पिता, फरहाना की मां, अमाल, मालती और शाहबाज के पिता और तान्या मित्तल के भाई घर में आने वाले हैं। आने वाला ये फैमिली वीक खास होने वाला है। ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि ये घरवाले अपने गेम में भी अहम रोल निभाने वाले हैं।

