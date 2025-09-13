BB19: फराह खान को एटिट्यूड दिखाना पड़ा भारी! कुनिका के साथ-साथ ये 2 कंटेस्टेंट भी नपे

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में फराह खान ने कुनिका सदानंद को उनके बर्ताव के लिए जमकर लताड़ा। कुनिका के साथ-साथ वीकेंड का वार में 2 और खिलाड़ियों की क्लास लगी। होस्ट ने बशीर और नेहल को जमकर सुनाया।

Boss 19 Weekend ka Vaar: रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। इस हफ्ते वीकेंड का वार सलमान खान नहीं बल्कि दिग्गज फिल्ममेकर फराह खान होस्ट करेंगी। नए प्रोमो वीडियो में फराह खान कुनिका सदानंद, बशीर अली और नेहल चुदास्मा को लताड़ती नजर आ रही हैं। कुनिका सदानंद को होस्ट फराह खान को भी एटिट्यूड दिखाते देखा जा सकता है। जिस वक्त फराह उन्हें समझा रही हैं, तब कुनिका उन्हें भी अजीब से एक्सप्रेशन्स देती दिख रही हैं।

फराह ने कुनिका को दिखाया आईना फराह खान ने कुनिका सदानंद से कहा, "कुनिका जी, यह जो घर में आपका रवैया है कि किसी की प्लेट से आपने खाना निकलवाकर वापस रख दिया। यह हम सभी के लिए शॉकिंग है।" फराह खान ने कुनिका से कहा कि आप सीधे परवरिश पर चली जाती हैं, और यह बहुत गलत है। फराह खान ने कहा कि हमारा या किसी का भी कोई हक नहीं बनता है किसी को उसकी परवरिश को लेकर टोकना। होस्ट फराह ने कहा कि आपको लगता है कि आप कभी गलत जाती ही नहीं हैं, आप पागलपन की हद तक लोगों को कंट्रोल कर रही हैं।

बशीर अली को जमकर किया रोस्ट फराह खान की बातों पर प्रोमो वीडियो में कुनिका को लगातार अजीब से हाव-भाव दिखाते देखा जा सकता है। जहां कुनिका को फराह खान ने आईना दिखाया, तो वहीं बशीर अली और नेहल चुदास्मा को भी फराह खान ने लताड़ा। नए प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि फराह खान बशीर अली से कह रही हैं, "बशीर को ऐसा लगता है कि वो गलत सीजन में आ गए हैं। उनके शब्दों में तो आप सभी चिट कंटेस्टेंट हैं।" फराह खान तब बशीर का मजाक बनाते हुए कहती हैं कि आपको शो में कौन से कंटेस्टेंट चाहिए थे बता दीजिए, हम सभी को रिप्लेस कर देंगे।