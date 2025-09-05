कुनिका सदानंद के 2 बेटे, नहीं मिली बड़े बेटे की कस्टडी, जानें क्या करता है दूसरा बेटा

कुनिका सदानंद के 2 बेटे, नहीं मिली बड़े बेटे की कस्टडी, जानें क्या करता है दूसरा बेटा
आइए आपको कुनिका सदानंद के बेटों के बारे में बताते हैं। कुनिका के दो बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा अपने पिता के साथ रहता है। वहीं छोटे बेटे की खुद का प्रोडक्शन हाउस है।
‘बिग बॉस 19’ में नजर आ रहीं वेटरन एक्ट्रेस कुनिका सदानंद की पर्सनल लाइफ हमेशा से चर्चा में रही है। हाल ही में शो में फरहाना भट्ट से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने बेटों का जिक्र किया। इसी दौरान जब उनसे पूछा गया कि अगर घरवालों में से किसी लड़की को अपने बेटे के लिए चुनना पड़े तो वह किसे चुनेंगी, तो कुनिका ने अशनूर कौर का नाम लिया। इसके बाद से ही फैन्स के बीच यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर कुनिका के बेटे कौन हैं और क्या करते हैं।
पहला बेटा – अरिहंत कोठारी
कुनिका की पहली शादी महज 16 साल की उम्र में हुई थी। इसी शादी से उनके बेटे अरिहंत कोठारी का जन्म हुआ। अरिहंत के पिता और कुनिका के पहले पति अभय कोठारी दिल्ली के मशहूर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं। कुनिका ने अरिहंत की कस्टडी के लिए करीब 8 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार कस्टडी पिता को ही मिली। आज अरिहंत शादीशुदा हैं और अपनी फैमिली के साथ रहते हैं।
दूसरा बेटा – अयान लाल
पहली शादी टूटने के बाद कुनिका ने दूसरी शादी की, जिससे उन्हें बेटा अयान लाल हुआ। अयान का जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन परवरिश मुंबई में हुई। उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी, लॉस एंजिल्स से फिल्म स्टडीज की पढ़ाई की और एडवर्टाइजिंग व मार्केटिंग में डिग्री हासिल की। आज अयान एक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। वह अपनी प्रोडक्शन कंपनी Guiding Star Entertainment चलाते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी वह काफी एक्टिव रहते हैं और बड़ी संख्या में फॉलोअर्स उन्हें फॉलो करते हैं।
