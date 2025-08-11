कपिल शर्मा शो के इस कॉमेडियन को मिला 'बिग बॉस 19' का ऑफर, मोटी रकम देने को तैयार हैं मेकर्स

'बिग बॉस 19' में इस बार कंटेस्टेंट के साथ कई एक्स कंटेस्टेंट की एंट्री की भी खबरें सामने आ रही हैं। शो में हिस्सा लेने के लिए स्टार्स को भारी रकम भी दी जा रही है। ऐसे में अब एक और बड़ा नाम इस शो से जुड़ रहा है।

सलमान खान होस्टेड टीवी का फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। इस शो को लेकर लगातार नई अपडेट सामने आ रही है। अब जैसे-जैसे शो अपने प्रीमियर की तरफ आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट के नाम भी सामने आ रहे हैं। इनके आने से ही बिग बॉस का पूरा घर हंसी से गूंज उठेगा। आइए बताते हैं कौन है वो?

कपिल शर्मा शो के इस कॉमेडियन को मिला ऑफर बिग बॉस 19 में हिस्सा लेने को लेकर हम जिनकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि कपिल शर्मा शो की दादी यानी अली असगर हैं। अली अपनी कॉमेडी से पहले ही दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। वहीं, अगर अब वो सलमान खान के शो का हिस्सा बनते हैं तो दर्शकों को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में करीब से जानने का मौका मिलेाग। biggboss.tazakhabar की रिपोर्ट के अनुसार, अली असगर को न सिर्फ बिग बॉस 19 के लिए अप्रोच किया गया, बल्कि उन्हें अच्छी खासी फीस भी ऑफर की गई है। फिलहाल अली या मेकर्स की तरफ से उनकी एंट्री को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर वो आते हैं तो दर्शकों को उन्हें इस शो में देखना काफी दिलचस्प होगा।