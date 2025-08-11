Bigg Boss 19 Kapil Sharma Show Fame Ali Asgar Approached For Salman Khan Show Report कपिल शर्मा शो के इस कॉमेडियन को मिला 'बिग बॉस 19' का ऑफर, मोटी रकम देने को तैयार हैं मेकर्स, Tv Hindi News - Hindustan
कपिल शर्मा शो के इस कॉमेडियन को मिला 'बिग बॉस 19' का ऑफर, मोटी रकम देने को तैयार हैं मेकर्स

'बिग बॉस 19' में इस बार कंटेस्टेंट के साथ कई एक्स कंटेस्टेंट की एंट्री की भी खबरें सामने आ रही हैं। शो में हिस्सा लेने के लिए स्टार्स को भारी रकम भी दी जा रही है। ऐसे में अब एक और बड़ा नाम इस शो से जुड़ रहा है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 06:34 AM
कपिल शर्मा शो के इस कॉमेडियन को मिला 'बिग बॉस 19' का ऑफर, मोटी रकम देने को तैयार हैं मेकर्स

सलमान खान होस्टेड टीवी का फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। इस शो को लेकर लगातार नई अपडेट सामने आ रही है। अब जैसे-जैसे शो अपने प्रीमियर की तरफ आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट के नाम भी सामने आ रहे हैं।'बिग बॉस 19' में इस बार कंटेस्टेंट के साथ कई एक्स कंटेस्टेंट की एंट्री की भी खबरें सामने आ रही हैं। शो में हिस्सा लेने के लिए स्टार्स को भारी रकम भी दी जा रही है। ऐसे में अब एक और बड़ा नाम इस शो से जुड़ रहा है। इनके आने से ही बिग बॉस का पूरा घर हंसी से गूंज उठेगा। आइए बताते हैं कौन है वो?

कपिल शर्मा शो के इस कॉमेडियन को मिला ऑफर

बिग बॉस 19 में हिस्सा लेने को लेकर हम जिनकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि कपिल शर्मा शो की दादी यानी अली असगर हैं। अली अपनी कॉमेडी से पहले ही दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। वहीं, अगर अब वो सलमान खान के शो का हिस्सा बनते हैं तो दर्शकों को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में करीब से जानने का मौका मिलेाग। biggboss.tazakhabar की रिपोर्ट के अनुसार, अली असगर को न सिर्फ बिग बॉस 19 के लिए अप्रोच किया गया, बल्कि उन्हें अच्छी खासी फीस भी ऑफर की गई है। फिलहाल अली या मेकर्स की तरफ से उनकी एंट्री को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर वो आते हैं तो दर्शकों को उन्हें इस शो में देखना काफी दिलचस्प होगा।

इन स्टार्स के नाम भी हैं चर्चा में

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में अली असगर के अलावा, सपना चौधरी, संभावना सेठ, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के गुरुचरण सिंह, मुनमुन दत्ता, शैलेश लोढ़ा, जेनिफर मिस्त्री बन्सीवाल, सिंगर अमाल मलिक, धीरज धूपर, श्रद्धा आर्या, अरिश्फा खान के अलावा गौरव खन्ना, लक्ष्य चौधरी, डिनो जेम्स, सुंदूस मौफकीर , ममता कुलकर्णी, अपूर्वा मखीजा, राज कुंद्रा, राम कपूर, गौतमी कपूर, मून बनर्जी, शशांक व्यास, अरहान अंसारी, खुशी दुबे, नील मोटवानी, शरद मल्होत्रा,धनश्री वर्मा और हुनर हाली का नाम सामने आ चुका हैं। 'बिग बॉस 19' की शुरुआत 24 अगस्त, 2025 से जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी, दोनों पर होगी।

