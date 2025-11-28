Hindustan Hindi News
तान्या मित्तल और अशनूर कौर के झगड़े पर बोलीं काम्या पंजाबी; ‘अगर वो जानबूझकर किया है तो…’

संक्षेप:

बिग बॉस 19 टिकट टु फिनाले के टास्क में अशनूर और तान्या मित्तल के बीच लड़ाई देखने को मिली थी। अशनूर ने टास्क के दौरान तान्या मित्तल को लकड़ी का फट्टा मारा था। अब काम्या पंजाबी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। 

Fri, 28 Nov 2025 09:48 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 टिकट टु फिनाले टास्क के दौरान तान्या मित्तल और अशनूर कौर में लड़ाई देखने को मिली थी। उसी टास्क के दौरान अशनूर जो लकड़ी का फट्टा पकड़े थीं, वो तान्या मित्तल के लग गया था। तान्या ने कहा कि अशनूर ने उन्हें जानबूझकर मारा है। वहीं, अशनूर का कहना है कि उन्होंने तान्या को देखा नहीं और वो गलती से उन्हें लगा। अब इस पूरी घटना पर काम्या पंजाबी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

गौरव भी बोले अशनूर ने जानबूझकर मारा

गौरव खन्ना ने भी अशनूर से कहा कि उन्होंने देखा कि उन्होंने जानबूझकर तान्या मित्तल को मारा था। गौरव खन्ना ने अशनूर से कहा था कि आप इससे बेहतर हैं। अब काम्या पंजाबी ने भी अशनूर की हरकत को लेकर पोस्ट लिखा है।

क्या बोलीं काम्या पंजाबी

काम्या पंजाबी ने लिखा, हे भगवान अशनूर अगर वो तुमने जानबूझकर किया तो वो बहुत गलत था। पूरे सीजन में अच्छा खेली, अपना क्लास-डिग्निटी इतनी अच्छी तरह से बनाए रखी कि अब आखिर में आके इसकी जरूरत नहीं थी। चलो सही गलत, सच-झूठ ये सब तो वीकेंड पर क्लीयर हो जाएगा।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

काम्या पंजाबी के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं। एक यूजर ने लिखा- बजाज की वजह से ही डिग्निटी बनी हुई थी। उसके जाते ही वो तान्या के पीछे पड़ गई। अब वो एक वैंप लगती है। एक ने लिखा- वीकेंड के वार पर इसकी कोई बात नहीं होगी। सलमान खान को फरहाना भट्ट से फुरसत मिले तो, वो तब असली मुद्दे पर बात करेंगे। शो बस अशनूर की छवि साफ करने में लगा है। एक ने लिखा- वाह, अब तो बड़ा प्यार आ गया। अभी तान्या ने गलती से ये कर दिया होता, तो तुम लोग पीछे पड़ जाते उसके।

Bigg Boss 19

