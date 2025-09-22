bigg boss 19 kajol asked for tanya mittal tailor number, made fun of ajay devgn s dance step Bigg Boss 19: काजोल ने मांगा तान्या मित्तल के टेलर का नंबर, सलमान के साथ पति अजय देवगन के डांस का उड़ाया मजाक, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: काजोल ने मांगा तान्या मित्तल के टेलर का नंबर, सलमान के साथ पति अजय देवगन के डांस का उड़ाया मजाक

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल बिग बॉस 19 में अपनी वेब सीरीज को द ट्रायल को प्रोमोट करने पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने तान्या मित्तल के टेलर का नंबर मांगने की बात कही और अजय देवगन के डांस का मजाक उड़ाया। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 02:51 PM
बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार धमाकेदार रहा। रविवार के एपिसोड में सलमान खान के साथ मंच पर काजोल और जीशु सेनगुप्ता अपनी वेब सीरीज द ट्रायल सीजन 2 को प्रमोट करने पहुंचे थे। इस दौरान सलमान और काजोल ने जमकर मस्ती की। वैसे हर बार शो पर आए गेस्ट की मुलाकात कंटेस्टेंट से करवाई जाती है। लेकिन इस बार काजोल और जीशु ने सिर्फ स्क्रीन पर सभी कंटेस्टेंट को देखते हुए आपस में ही बातें की। इस दौरान जब तान्या मित्तल स्क्रीन पर आई तो काजोल ने उनकी साड़ी कलेक्शन के बारे में जानने के बाद कहा कि उन्हें अब इनके टेलर का नंबर चाहिए।

काजोल को चाहिए तान्या के टेलर का नंबर

दरअसल, जीशु ने सलमान से कहा कि वो कंटेस्टेंट को देखना चाहते हैं। इस दौरान जब सभी कंटेस्टेंट को दिखाया जा रहा था तभी स्क्रीन पर तान्या मित्तल नजर आई। जीशु ने उनकी साड़ी कलेक्शन के बारे में बात की तभी काजोल बोली कि अब उन्हें इनके टेलर का नंबर लेना पड़ेगा। इसके बाद अमाल मलिक और प्रणित मोरे के बारे में बातें हुई।

अजय देवगन के डांस का मजाक

इसी एपिसोड में जीशु ने सलमान और काजोल को आइकॉनिक जोड़ी बताते हुए रिक्वेस्ट की कि वो दोनों को उनकी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के गाने ओढ़नी चुनरिया पर डांस करते देखना चाहते हैं। लेकिन सलमान को डांस स्टेप याद नहीं थे तो उन्होंने काजोल के साथ अजय देवगन के डांस स्टाइल का मजाक उड़ाते हुए उंगलियों वाला डांस स्टेप कर दिया। यहां काजोल भी अजय देवगन के उंगलियों वाले डांस स्टाइल का मजाक उड़ाते दिखीं।

अश्नूर को फटकार

इस वीकेंड के वार में सलमान खान ने अश्नूर कौर को उनके क्रेडिट लेने वाले तरीके के लिए फटकार लगाई, अभिषेक बजाज को सही दोस्त बनाने की सलाह दी और अमाल मलिक के ग्रुप की तारीफ की। इसके अलावा नेहल को सीक्रेट रूम भेजा गया। आने वाले दिनों में नेहल घर में वापसी कर सकती हैं।

