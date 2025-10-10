Bigg Boss 19 : सलमान खान के शो में आएंगी जॉनी लीवर की बेटी जैमी, लेकिन है एक दिलचस्प ट्विस्ट

बिग बॉस 19 में जल्द आपको कॉमेडी स्टार जैमी लीवर की बेटी जैमी नजर आने वाली हैं। जैमी के आने की खबर सुनकर फैंस जरूर एक्साइटेड होंगे। लेकिन बता दें कि इसमें एक ट्विस्ट है।

सलमान खान के शो बिग बॉस 19 में इस बार कई कंटेस्टेंट्स ऐसे आए हैं जो काफी चर्चा में हैं। उनको लेकर विवाद भी खूब होते रहते हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि इस शो में एक स्टार भी आने वाली हैं और वो हैं जॉनी लीवर की बेटी जैमी लीवर। जी हां वह शो में नजर आने वाली हैं। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट है।

वीकेंड का वार में आएंगी रिपोर्ट्स के मुताबिक जैमी वीकेंड का वार में नजर आने वाली हैं। वह अपनी कॉमेडी से सबको एंटरटेन करने वाले हैं। इसके अलावा वह कंटेस्टेंट्स के साथ भी खूब मजे लेने वाली हैं। इसके अलावा कुछ मजेदार टास्क भी होंगे।

जैमी के बारे में बता दें कि वह सोशल मीडिया स्टार हैं। वह कई सेलेब्स की मिमिक्री करती हैं जो सबको काफी पसंद आती है। इसके अलावा जैमी के शोज भी होते हैं ना सिर्फ इंडिया बल्कि विदेश में भी। जैमी के कॉमेडी स्टाइल को दर्शक हमेशा पसंद करते हैं।

ये आ चुके हैं बनकर गेस्ट बता दें कि इससे पहले एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान, हर्ष गुजराल, गौहर खान भी शो में बतौर गेस्ट आ चुके हैं। इनके अलावा अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की टीम वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा भी आए थे।