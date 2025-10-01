Bigg Boss 19: Is this former contestant getting a wild card entry? Will Abhishek and Amaal's group be affected? Bigg Boss 19: वाइल्ड कार्ड एंट्री ले रहा है ये पूर्व कंटेस्टेंट? अभिषेक-अमाल के ग्रुप पर पड़ेगा असर, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: Is this former contestant getting a wild card entry? Will Abhishek and Amaal's group be affected?

Bigg Boss 19: वाइल्ड कार्ड एंट्री ले रहा है ये पूर्व कंटेस्टेंट? अभिषेक-अमाल के ग्रुप पर पड़ेगा असर

बिग बॉस 19 में जल्द ये कंटेस्टेंट वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकता है। बताया जा रहा है इस कंटेस्टेंट के आने से दोनों ग्रुप और खिलाड़ियो का गेम बदल सकता है। वाइल्ड कार्ड एंट्री का इंतजार हो रहा है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 10:19 AM
Bigg Boss 19: वाइल्ड कार्ड एंट्री ले रहा है ये पूर्व कंटेस्टेंट? अभिषेक-अमाल के ग्रुप पर पड़ेगा असर

बिग बॉस 19 के अभी तक के सफर में घरवाले दो ग्रुप में बंट चुके हैं। एक तरफ अमाल मलिक हैं और दूसरी तरफ अभिषेक बजाज और उनके दोस्त यार। शो से बाहर इनके फैंस दोनों ही ग्रुप को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब वाइल्ड कार्ड एंट्री की खबर सामने आ रही है। ये एंट्री इन दोनों ही ग्रुप के रिश्तों को बदल सकती है। ताजा खबर की मानें तो बिग बॉस 18 के फाइनलिस्ट में से एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर रजत दलाल इस सीजन में भी एंट्री कर सकते हैं।

वाइल्ड कार्ड एंट्री

बिग बॉस की खबर देने वाले सोशल मीडिया पेज ने ये जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में रजत दलाल शो म बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकते हैं। हालांकि, इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही ये जानकारी भी सामने नहीं आई कि रजत किसी मकसद से शो में आ रहे हैं और कितने समय तक इसका हिस्सा बनकर घर में रहेंगे। लेकिन अगर रजत आते हैं तो मेकर्स को जबरदस्त टीआरपी जरूर मिल सकती है।

इसलिए हैं मशहूर

रजत दलाल अपने गुस्सैल रवैए के लिए जाने जाते हैं। बिग बॉस 18 में उन्हें ऑडियंस से मिला-जुला रिएक्शन मिला था। अब शो में उनकी एंट्री की खबर ने उनके फैंस को खुश कर दिया है। बिग बॉस देखने वाली ऑडियंस ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि रजत एंट्री के बाद अभिषेक के ग्रुप में जाते हैं या अमाल के दोस्त बनते हैं।

बिग बॉस 19 का ट्रैक

बता दें, बिग बॉस 19 में इस हफ्ते आवेज को शो से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। अगले हफ्ते के लिए भी कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड हैं। इस समय फरहाना अपनी कैप्टेनसी में घरवालों से काम करवाती देखी जा रही हैं। उनकी और अश्नूर की बहस को भी ऑडियंस से रिएक्शन मिल रहा है।

