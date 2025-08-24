bigg boss 19 is bigger and better than previous season says coo rishi negi, talks about the best tasks बिग बॉस 19 में दिखाया जाएगा वो जो पहले कभी नहीं हुआ, COO ऋषि ने कहा- पिछले सीजन से होगा बेहतर, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीbigg boss 19 is bigger and better than previous season says coo rishi negi, talks about the best tasks

बिग बॉस 19 में दिखाया जाएगा वो जो पहले कभी नहीं हुआ, COO ऋषि ने कहा- पिछले सीजन से होगा बेहतर

बिग बॉस 19 की शुरुआत से पहले COO ने हाल में बताया कि इस बार शो में वो देखने के लिए मिलेगा जो पिछले कई सीजन में नहीं दिखाया गया। इस बार की कास्टिंग, शो कांसेप्ट और टास्क को लेकर बात की है। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 08:02 AM
share Share
Follow Us on
बिग बॉस 19 में दिखाया जाएगा वो जो पहले कभी नहीं हुआ, COO ऋषि ने कहा- पिछले सीजन से होगा बेहतर

ऑडियंस के लिए सलमान खान का शो बिग बॉस किसी त्योहार से कम नहीं होता। अब ये त्योहार आज से फिर लौट रहा है। आज यानी 24 अगस्त से बिग बॉस 19 की शुरुआत हो रही है। इस बार शो की थीम है “घरवालों की सरकार”। हर साल अपनी अलग कॉन्सेप्ट और ड्रामा के लिए मशहूर बिग बॉस इस बार राजनीति का तड़का लेकर लौटा है। मेकर्स ने दावा किया है कि इस बार का सीजन सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के बिग बॉस 13 से भी ज्यादा बड़े स्तर पर बनाया गया है। इस नए सीजन में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो पहले किसी सीजन में नहीं दिखा।

ऑडियंस का अहम रोल

हाल में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में प्रोडक्शन हाउस एंडेमोलशाइन और बनिजय एशिया के COO ऋषि नेगी ने बिग बॉस 19 को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि हर बार मेकर्स पर आरोप लगते आए हैं कि शो बायस्ड और स्क्रिप्टेड है। लेकिन COO के मुताबिक इतने दिनों तक चलने वाले शो को स्क्रिप्टेड नहीं किया जा सकता है। ऋषि के मुताबिक शो में दिखाए गए हर इमोशन कंटेस्टेंट के अपने हैं। इस बार ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाएगा। ऑडियंस की पसंद और वोटिंग के आधार पर ही कंटेस्टेंट को बाहर किया जाएगा।

टास्क ही टास्क

पिछले कुछ सीजन में टास्क की कमी देखी गई थी। लेकिन इस बार बिग बॉस की टीम ऐसे टास्क लेकर आई है जिसे पहले कभी शो पर नहीं किया गया। इस बारे में ऋषि नेगी ने कहा, “पूरी टीम ने इस बार टास्क लिस्ट पर बहुत मेहनत की है। जो टास्क इस सीजन में दिखेंगे वो पहले कभी नहीं हुए। स्केल, शूटिंग स्टाइल और इम्पैक्ट सबकुछ अलग होगा। हम वापस वही ओजी बिग बॉस लाना चाहते हैं जिसमें टास्क, इमोशन्स और ड्रामा सबकुछ हो।”

बिग बॉस 13 जैसा चलेगा जादू?

सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल वाले सीजन बिग बॉस 13 को ऑडियंस से सबसे ज्यादा प्यार मिला था। ऐसे में ऋषि ने साफ कर दिया है कि इस बार भी उन्होंने अच्छी कास्टिंग की है। ऋषि ने कहा, “सीज़न 13 की कास्टिंग कमाल की थी। इस बार हमने नए नजरिए से कास्टिंग की है। सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोइंग देखने के बजाय ऐसे कैरेक्टर चुने हैं जो घर को जीवंत बनाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि यह सीजन पिछले सालों से बेहतर साबित होगा।”

ग्रैंड प्रीमियर

आज शो का ग्रैंड प्रीमियर है। सलमान खान सभी कंटेस्टेंट को ऑडियंस से मिलवाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार शो में गौहर खान के देवर आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, अनुपमा के अनुज एक्टर गौरव खन्ना, अमाल मलिक जैसे सेलेब्स शो का हिस्सा हो सकते हैं। बिग बॉस 19 जियोसिनेमा पर दिखाया जाएगा। एक घंटे बाद कलर्स चैनल पर प्रसारित होगा।

Bigg Boss 19 Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।