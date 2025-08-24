बिग बॉस 19 में दिखाया जाएगा वो जो पहले कभी नहीं हुआ, COO ऋषि ने कहा- पिछले सीजन से होगा बेहतर

बिग बॉस 19 की शुरुआत से पहले COO ने हाल में बताया कि इस बार शो में वो देखने के लिए मिलेगा जो पिछले कई सीजन में नहीं दिखाया गया। इस बार की कास्टिंग, शो कांसेप्ट और टास्क को लेकर बात की है।

ऑडियंस के लिए सलमान खान का शो बिग बॉस किसी त्योहार से कम नहीं होता। अब ये त्योहार आज से फिर लौट रहा है। आज यानी 24 अगस्त से बिग बॉस 19 की शुरुआत हो रही है। इस बार शो की थीम है “घरवालों की सरकार”। हर साल अपनी अलग कॉन्सेप्ट और ड्रामा के लिए मशहूर बिग बॉस इस बार राजनीति का तड़का लेकर लौटा है। मेकर्स ने दावा किया है कि इस बार का सीजन सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के बिग बॉस 13 से भी ज्यादा बड़े स्तर पर बनाया गया है। इस नए सीजन में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो पहले किसी सीजन में नहीं दिखा।

ऑडियंस का अहम रोल हाल में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में प्रोडक्शन हाउस एंडेमोलशाइन और बनिजय एशिया के COO ऋषि नेगी ने बिग बॉस 19 को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि हर बार मेकर्स पर आरोप लगते आए हैं कि शो बायस्ड और स्क्रिप्टेड है। लेकिन COO के मुताबिक इतने दिनों तक चलने वाले शो को स्क्रिप्टेड नहीं किया जा सकता है। ऋषि के मुताबिक शो में दिखाए गए हर इमोशन कंटेस्टेंट के अपने हैं। इस बार ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाएगा। ऑडियंस की पसंद और वोटिंग के आधार पर ही कंटेस्टेंट को बाहर किया जाएगा।

टास्क ही टास्क पिछले कुछ सीजन में टास्क की कमी देखी गई थी। लेकिन इस बार बिग बॉस की टीम ऐसे टास्क लेकर आई है जिसे पहले कभी शो पर नहीं किया गया। इस बारे में ऋषि नेगी ने कहा, “पूरी टीम ने इस बार टास्क लिस्ट पर बहुत मेहनत की है। जो टास्क इस सीजन में दिखेंगे वो पहले कभी नहीं हुए। स्केल, शूटिंग स्टाइल और इम्पैक्ट सबकुछ अलग होगा। हम वापस वही ओजी बिग बॉस लाना चाहते हैं जिसमें टास्क, इमोशन्स और ड्रामा सबकुछ हो।”

बिग बॉस 13 जैसा चलेगा जादू? सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल वाले सीजन बिग बॉस 13 को ऑडियंस से सबसे ज्यादा प्यार मिला था। ऐसे में ऋषि ने साफ कर दिया है कि इस बार भी उन्होंने अच्छी कास्टिंग की है। ऋषि ने कहा, “सीज़न 13 की कास्टिंग कमाल की थी। इस बार हमने नए नजरिए से कास्टिंग की है। सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोइंग देखने के बजाय ऐसे कैरेक्टर चुने हैं जो घर को जीवंत बनाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि यह सीजन पिछले सालों से बेहतर साबित होगा।”