Bigg Boss 19: अब शुरू होगा रियल ड्रामा, शो में होने जा रही है इस फेमस क्रिकेटर की बहन की वाइल्ड कार्ड एंट्री!

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को लेकर ऑडियंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ी हुई है। देखते ही देखते ये शो अपने छठे वीक में पहुंच गया है। इन हफ्तों में घर के अंदर काफी कुछ देखने को मिला। कंटेस्टेंट के बीच हर दिन किसी न किसी बात को लेकर जमकर विवाद बना हुआ है। फीमेल कंटेस्टेंट भी हाथापाई तक पहुंच गई हैं। हर कोई टास्क को लेकर एक-दूसरे का दुश्मन बन गया है। वहीं, शो से तीन कंटेस्टेंट को बाहर कर दिया गया। ऐसे में अब शो में एक नया वाइल्ड कार्ड को लेकर चर्चा बनी हुई है। 'बिग बॉस 19' शो में एक फेमस क्रिकेटर की बहन की एंट्री की खबरें सामने आ रही हैं। इनके आने से घर का पूरा माहौल ही बदल जाएगा।

क्रिकेटर की बहन लेंगी वाइल्ड कार्ड एंट्री 'बिग बॉस 19' को लेकर tellyreporter ने एक बड़ा अपडेट शेयर किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 'बिग बॉस 19' में इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर की बहन दीपक चाहर अपनी बहन मालती चाहर को अप्रोच किया जा रहा है। इस रिपोर्ट की मानें तो शो में दीपक अपनी बहन मालती को शो में छोड़ने आएंगे। शहबाज बदेशा के बाद मालती शो में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री करेंगी। फिलहाल मालती की एंट्री को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन फैंस उन्हें शो में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।