Bigg Boss 19 Indian Cricketer Deepak Chahar Sister Malti Chahar Will Come As wild card enter In Salman Khan Show Reports Bigg Boss 19: अब शुरू होगा रियल ड्रामा, शो में होने जा रही है इस फेमस क्रिकेटर की बहन की वाइल्ड कार्ड एंट्री!, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Indian Cricketer Deepak Chahar Sister Malti Chahar Will Come As wild card enter In Salman Khan Show Reports

Bigg Boss 19: अब शुरू होगा रियल ड्रामा, शो में होने जा रही है इस फेमस क्रिकेटर की बहन की वाइल्ड कार्ड एंट्री!

शो से तीन कंटेस्टेंट को बाहर कर दिया गया। ऐसे में अब शो में एक नया वाइल्ड कार्ड को लेकर चर्चा बनी हुई है। 'बिग बॉस 19' शो में एक फेमस क्रिकेटर की बहन की एंट्री की खबरें सामने आ रही हैं। इनके आने से घर का पूरा माहौल ही बदल जाएगा।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 08:20 AM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: अब शुरू होगा रियल ड्रामा, शो में होने जा रही है इस फेमस क्रिकेटर की बहन की वाइल्ड कार्ड एंट्री!

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को लेकर ऑडियंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ी हुई है। देखते ही देखते ये शो अपने छठे वीक में पहुंच गया है। इन हफ्तों में घर के अंदर काफी कुछ देखने को मिला। कंटेस्टेंट के बीच हर दिन किसी न किसी बात को लेकर जमकर विवाद बना हुआ है। फीमेल कंटेस्टेंट भी हाथापाई तक पहुंच गई हैं। हर कोई टास्क को लेकर एक-दूसरे का दुश्मन बन गया है। वहीं, शो से तीन कंटेस्टेंट को बाहर कर दिया गया। ऐसे में अब शो में एक नया वाइल्ड कार्ड को लेकर चर्चा बनी हुई है। 'बिग बॉस 19' शो में एक फेमस क्रिकेटर की बहन की एंट्री की खबरें सामने आ रही हैं। इनके आने से घर का पूरा माहौल ही बदल जाएगा।

क्रिकेटर की बहन लेंगी वाइल्ड कार्ड एंट्री

'बिग बॉस 19' को लेकर tellyreporter ने एक बड़ा अपडेट शेयर किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 'बिग बॉस 19' में इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर की बहन दीपक चाहर अपनी बहन मालती चाहर को अप्रोच किया जा रहा है। इस रिपोर्ट की मानें तो शो में दीपक अपनी बहन मालती को शो में छोड़ने आएंगे। शहबाज बदेशा के बाद मालती शो में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री करेंगी। फिलहाल मालती की एंट्री को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन फैंस उन्हें शो में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

घरवालों की इस धमकी पर आया 'बिग बॉस' को गुस्सा

'बिग बॉस 19' का प्रोमो वीडियो सामने आया है। इस प्रोमो में दिखाया गया कि घरवाले अपने माइक उतारने की बात करते हैं। इस पर गौरव खन्ना बिग बॉस से कहते हैं कि 'बिग बॉस' ये लोग माइक उतारने की बात कर रहे हैं प्लीज इस पर ध्यान दें। बस फिर क्या था, 'बिग बॉस' ने भड़कते हुए कहा, 'बात-बात पर माइक उतारने की बात कहना ये धमकी आप लोग दे किसको रहे हैं। आप यकीनन पहली बार ये शो कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं तो ये अपनी धमकियां आप अपने ही पास रखें तो बेहतर है।'

Bigg Boss 19 Deepak Chahar Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।