Bigg Boss 19: दीपक चाहर ने दिखाई अपनी ताकत, बहन मालती को ‘बिग बॉस 19’ जीताने के लिए किया कुछ ऐसा
Bigg Boss 19: दिसंबर में ‘बिग बॉस 19’ का फिनाले होने वाला है। ऐसे में क्रिकेटर दीपक चाहर पूरा जोर लगाकर अपनी बहन मालती चाहर को फिनाले वीक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
‘बिग बॉस 19’ का फिनाले बहुत करीब है। ऐसे में घरवाले गेम में अपना 200% दे रहे हैं। वहीं उनके करीबी और फैंस उनके लिए वोट्स जुटाने में जुड़े हुए हैं। इसी बीच ‘बिग बॉस 19’ की कंटेस्टेंट मालती चाहर के भाई और इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर ने अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने अपनी बहन को फिनाले वीक में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
13 क्रिकेटर्स ने मालती को किया सपोर्ट
दीपक चाहर ने अपने सारे क्रिकेटर दोस्त से मालती के लिए सपोर्ट मांगा है। यही कारण है कि सोमवार के दिन एक या दो नहीं, 13 क्रिकेटर्स ने मालती के लिए पोस्ट शेयर की है। सुरेश रैना, अंबाती रायडू, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, युजवेंद्र चहल, आवेश खान, नमन धीर, वेंकटेश अय्यर, उमरान मलिक, दीपक हुड्डा, खलील अहमद, रवि बिश्नोई और आकाश चोपड़ा (कमेंटेटर) ने मालती को सपोर्ट किया है।
‘बिग बॉस 19’ का आखिरी कप्तान
बिग बॉस की खबरें देने वाले सोशल मीडिया पेज BBTak के मुताबिक, गौरव खन्ना ने टिकट टू फिनाले जीत लिया है। इसका मतलब वह सीधे-सीधे फिनाले वीक में पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, वह ‘बिग बॉस 19’ के आखिरी कप्तान भी बन गए हैं।
ट्रॉफी की रेस में ये कंटेस्टेंट
कुनिका सदानंद के एविक्शन के बाद अब गौरव खन्ना, अमाल मलिक, शहबाज बदेशा, प्रणित मोरे, अशनूर कौर, मालती चाहर, फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल ट्रॉफी जीतने की रेस में शामिल हैं।
