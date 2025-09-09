Bigg Boss 19: बिग बॉस की इस कंटेस्टेंट पर भड़कीं हिना खान, जमकर लताड़ा और फिर डिलीट की पोस्ट
Bigg Boss 19: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में फरहाना भट का टीवी और सिनेमा को लेकर दिया गया बयान हिना खान को बिलकुल रास नहीं आया। वह अशनूर के सपोर्ट में आ गईं और फरहाना को जमकर लताड़ा।
टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का हिस्सा रह चुकीं स्टार एक्ट्रेस हिना खान ने बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट अशनूर कौर का सपोर्ट करते हुए फरहाना भट को लताड़ा। हिना खान को फरहाना भट का वो बयान बिलकुल नागवार गुजरा जिसमें उन्होंने टीवी एक्टर्स को फिल्म अभिनेताओं से कमतर बताया था। हिना खान ने अपनी X पोस्ट पर फरहाना के बारे में खुलकर लिखा और फरहाना को धमकी भी दे डाली, लेकि कुछ वक्त बाद में उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिए।
हिना खान ने फरहाना को जमकर लताड़ा
बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस ताजा खबर ने हिना खान की इन दोनों पोस्ट के स्क्रीनशॉट साझा किए हैं जिन्हें करने के बाद एक्ट्रेस ने उन्हें डिलीट कर दिया। हिना खान ने अपनी पोस्ट में लिखा, "हम किसी भी माध्यम में अच्छे और यादगार काम करना पसंद करते हैं, और हम सभी माध्यमों का बराबर सम्मान करते हैं, टीवी पर आकर खुद को फिल्म एक्टर कह कर बड़ा बताना... जो कि एक अच्छा स्थापित और किसी भी माध्यम का यादगार कलाकार कभी नहीं करेगा। खाली बातों से सिर्फ शोर आता है। सिर्फ शोर। हैश टैग अंगूर खट्टे हैं।"
'दिल ही इतना बड़ा है कि कोई भी लालची..'
दूसरी पोस्ट में हिना खान ने लिखा, "क्या टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो आयनॉक्स में टेलीकास्ट या प्रीमियर हुआ है? मेरे हिसाब से तो टीवी पर ही आता है, हैं ना? वैसे हमारे टीवी का दिल ही इतना बड़ा है कि कोई भी लालची आकर स्टार बन जाता है, उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया। अब मुझसे कुछ मत बुलवाओ।" हिना खान के बयान पर लोगों ने उनका खुलकर सपोर्ट किया है। एक फॉलोअर ने लिखा- वो बिलकुल सही बोल रही है। दूसरे ने लिखा- हिना अभिषेक की बहुत पुरानी दोस्त है, इसलिए वो यह क्यों कर रही है सबको समझ आ रहा है।
इस हफ्ते कौन सा कंटेस्टेंट होगा बाहर?
इसी तरह के ढेरों कमेंट हिना खान की पोस्ट पर लोगों ने किए हैं। बता दें कि बिग बॉस हाउस में अभी सबसे ज्यादा हेट पा रहे खिलाड़ियों में तान्या मित्तल, नतालिया और फरहाना भट के नाम सबसे ऊपर हैं। नॉमिनेट हुए खिलाड़ियों में इस हफ्ते नतालिया और नीलम के भी नाम हैं, देखना यह है कि कौन सा कंटेस्टेंट इस हफ्ते वीकेंड का वार में बाहर होता है।
