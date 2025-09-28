'..बाहर देश की GDP गिर गई है', हर्ष गुजराल ने किया तान्या को रोस्ट, बशीर के कपड़ों का भी उड़ाया मजाक
Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: वीकेंड का वार में आज सलमान खान के साथ सेट पर बतौर मेहमान मौजूद होंगे हर्ष गुजराल जो घरवालों की जमकर टांग खींचते नजर आएंगे। सबसे ज्यादा तगड़ी रोस्टिंग तान्या की होगी।
Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' के रविवार के एपिसोड में अभिषेक मल्हान और कॉमेडियन हर्ष गुजराल बतौर मेहमान आएंगे। हर्ष और अभिषेक बिग बॉस हाउस के अंदर नहीं जाएंगे बल्कि स्टेज पर सलमान खान के साथ खड़े रहकर घरवालों के साथ मस्ती करेंगे। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है, जिसमें हर्ष गुजराल घरवालों की टांग खींचते नजर आ रहे हैं। हर्ष गुजराल ने तान्या मित्तल, बशीर अली और प्रणित मोरे को रोस्ट किया।
प्रणित और बशीर के हर्ष ने किया रोस्ट
हर्ष गुजराल ने प्रणित से पूछा- कितने साल से कॉमेडी कर रहा है? जब प्रणित ने कहा- सात साल तो जवाब में हर्ष ने कहा- पहली बार तुझ पर गर्व महसूस कर रहे हैं हम। हर्ष ने बशीर को भी रोस्ट किया और कहा- मेरे पिताजी घर में अचानक चिल्ला पड़े मुझ पर और कहा- फटाफट आ जाओ, बशीर ने कपड़े पहन लिए हैं। इसके बाद हर्ष ने तान्या मित्तल का नंबर लगाया और अचानक बेहिसाब लंबी-लंबी फेंकना शुरू कर दिया। जब अभिषेक ने कहा- बस कर भाई कितनी फेंकेगा?
हर्ष गुजराल ने लिए तान्या मित्तल के मजे
तो हर्ष गुजराल ने जवाब दिया, "कितनी भी लंबी फेंक लूं भाई, मैं तान्या से ज्यादा लंबी नहीं फेंक सकता।" हर्ष गुजराल की बात सुनकर तान्या का मुंह उतर गया। स्टैंडअप कॉमेडियन ने उनसे कहा- जब से आप घर के अंदर गई हैं, बाय गॉड बाहर हमारे देश की जीडीपी गिर गई है। तान्या की बात सुनकर सलमान खान समेत बाकी घरवालों की भी हंसी छूट गई। बता दें कि हर्ष गुजराल रियलिटी टीवी शो 'द ट्रेटर्स' का हिस्सा रहे थे और फिनाले एपिसोड तक पहुंचने में कामयाब रहे थे।
कमेंट सेक्शन में पब्लिक का रिएक्शन
बात हर्ष गुजराल की कॉमेडी पर पब्लिक के रिएक्शन की करें तो लोगों ने इसे काफी एन्जॉय किया। एक फॉलोअर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- हाहाहा सही बात है, तान्या से ज्यादा कोई नहीं फेंक सकता। एक शख्स ने लिखा- कुछ भी कहो तान्या को सब जानते हैं। जो भी आता है उसे तान्या के बारे में जरूर पता होता है कि क्या चल रहा है बिग बॉस में। एक शख्स ने लिखा- तान्या जोकर बन चुकी है घर की।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।