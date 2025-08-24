Bigg Boss 19 Live Updates: कुछ ही घंटों में शुरू होगा सलमान खान का शो, कंफर्म हुई इस कंटेस्टेंट की एंट्री Bigg Boss 19 Grand Premiere Live Updates Salman Khan Reality Show all you need to know - entertainment news
Bigg Boss 19 Live Updates: कुछ ही घंटों में शुरू होगा सलमान खान का शो, कंफर्म हुई इस कंटेस्टेंट की एंट्री

बिग बॉस 19 का आज यानी 24 अगस्त को आगाज होने वाला है। सलमान खान एक बार फिर होस्ट के रूप में वापसी करने जा रहे हैं। इस बार शो की थीम राजनीति से जुड़ी होगी। यहां देखें बिग बॉस 19 से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स।

Bigg Boss 19 Live Updates: कुछ ही घंटों में शुरू होगा सलमान खान का शो, कंफर्म हुई इस कंटेस्टेंट की एंट्री

Harshita Pandey| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 24 Aug 2025 07:24 PM
सलमान खान का सबसे पॉपुलर शो बिग बॉस आज यानी 24 अग्सत को शुरू होने जा रहा है। यह सीजन बिग बॉस के बाकी किसी भी सीजन से लंबा होने वाला है। शो की अवधि 5 महीने की हो सकती है। पहले तीन महीने शो को सलमान खान होस्ट करेंगे। इसके बाद, शो में होस्ट बदले जा सकते हैं। सलमान खान के शो में गौरव खन्ना की एंट्री कंफर्म हो गई है। राजीव अदातिया ने गौरव खन्ना के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की है।

24 Aug 2025, 07:01:02 PM IST

राजीव अदातिया ने कंफर्म की गौरव खन्ना की एंट्री

बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना के लिए एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की है। इस स्टोरी में राजीव गौरव खन्ना को बिग बॉस 19 के लिए शुभकामनाएं देते नजर आ रही हैं।

24 Aug 2025, 06:42:49 PM IST

Bigg Boss 19: कहां देख सकेंगे सलमान का शो?

सलमान खान का शो पहले जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर होगा। इसके बाद वो कलर्स टीवी पर आएगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

24 Aug 2025, 06:41:04 PM IST

सलमान सुनाएंगे जनता का फैसला

शहबाज बादशाह और यूट्यूबर मृदुल तिवारी के बीच लाइव वोटिंग हुई थी। अब इन दोनों में से बिग बॉस 19 का हिस्सा कौन होगा, इसका फैसला आज सलमान खान सुनाएंगे।

24 Aug 2025, 06:41:04 PM IST

बिग बॉस 19: स्टेज पर दिखेगा सलमान खान का धमाकेदार डांस

बिग बॉस 19 के कई प्रोमो सामने आ चुके हैं। ऐसे ही एक प्रोमो में सलमान खान ग्रैंड प्रीमियर पर धमाकेदार डांस करते नजर आ रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

