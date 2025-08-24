बिग बॉस 19 में धमाल मचाएगी देसी छोरी, प्रोमो में दिखी किसकी झलक?
सलमान खान
सलमान खान का सबसे पॉपुलर शो बिग बॉस आज यानी 24 अग्सत को शुरू होने जा रहा है। यह सीजन बिग बॉस के बाकी किसी भी सीजन से लंबा होने वाला है। शो की अवधि 5 महीने की हो सकती है। पहले तीन महीने शो को सलमान खान होस्ट करेंगे। इसके बाद, शो में होस्ट बदले जा सकते हैं। सलमान खान के शो में गौरव खन्ना की एंट्री कंफर्म हो गई है। राजीव अदातिया ने गौरव खन्ना के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की है।
राजीव अदातिया ने कंफर्म की गौरव खन्ना की एंट्री
बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना के लिए एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की है। इस स्टोरी में राजीव गौरव खन्ना को बिग बॉस 19 के लिए शुभकामनाएं देते नजर आ रही हैं।
Bigg Boss 19: कहां देख सकेंगे सलमान का शो?
सलमान खान का शो पहले जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर होगा। इसके बाद वो कलर्स टीवी पर आएगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।
सलमान सुनाएंगे जनता का फैसला
शहबाज बादशाह और यूट्यूबर मृदुल तिवारी के बीच लाइव वोटिंग हुई थी। अब इन दोनों में से बिग बॉस 19 का हिस्सा कौन होगा, इसका फैसला आज सलमान खान सुनाएंगे।
बिग बॉस 19: स्टेज पर दिखेगा सलमान खान का धमाकेदार डांस
बिग बॉस 19 के कई प्रोमो सामने आ चुके हैं। ऐसे ही एक प्रोमो में सलमान खान ग्रैंड प्रीमियर पर धमाकेदार डांस करते नजर आ रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।