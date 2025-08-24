सलमान खान

Sun, 24 Aug 2025 07:24 PM

सलमान खान का सबसे पॉपुलर शो बिग बॉस आज यानी 24 अग्सत को शुरू होने जा रहा है। यह सीजन बिग बॉस के बाकी किसी भी सीजन से लंबा होने वाला है। शो की अवधि 5 महीने की हो सकती है। पहले तीन महीने शो को सलमान खान होस्ट करेंगे। इसके बाद, शो में होस्ट बदले जा सकते हैं। सलमान खान के शो में गौरव खन्ना की एंट्री कंफर्म हो गई है। राजीव अदातिया ने गौरव खन्ना के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की है।

24 Aug 2025, 07:01:02 PM IST राजीव अदातिया ने कंफर्म की गौरव खन्ना की एंट्री बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना के लिए एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की है। इस स्टोरी में राजीव गौरव खन्ना को बिग बॉस 19 के लिए शुभकामनाएं देते नजर आ रही हैं।