12वीं पास तान्या 1 महीने में कमाती हैं कितना? 3 हफ्तों में ही छोड़ दिया था कॉलेज

संक्षेप: Bigg Boss 19 Grand Finale Tanya Mittal: बिग बॉस 19 की सबसे पॉपुलर सदस्यों में से एक तान्या मित्तल फिनाले में पहुंच चुकी हैं। उनकी बिग बॉस की ये जर्नी काफी उतार-चढ़ाव भरी रही है। आइए जानते हैं कौन हैं तान्या मित्तल।

बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले आज यानी 07 दिसंबर को होना है। आज जनता को उसके विनर का नाम पता चल जाएगा। बिग बॉस 19 के टॉप 5 में तान्या मित्तल, प्रणित मोरे, अमाल मलिक, गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट पहुंची हैं। आज इन पांचों में से ही किसी एक के सिर पर विनर का ताज सजेगा। इस सीजन में सबसे पॉपुलस सदस्यों में से एक तान्या मित्तल के बारे में हम आपको बता रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

12वीं पास हैं तान्या मित्तल तान्या मित्तल एक एंटरप्रेन्योर हैं। एंटरप्रेन्योर के साथ-साथ तान्या मित्तल एक ट्रेवल और स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर भी हैं। सोशल मीडिया पर छाई तान्या मित्तल केवल 12वीं पास हैं। 19 साल की उम्र में उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया। तान्या एक अमीर परिवार से आती हैं, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआतल केवल 500 रुपये से की थी।

तीन हफ्ते में छोड़ दिया था कॉलेज टेड टॉक्स में तान्या मित्तल ने बताया था कि वो केवल 12वीं पास हैं। 12वीं के बाद जब वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए गईं तो उनका मन नहीं लगा। उन्हें अपना बिजनेस शुरू करना था। इसी वजह से वो तीन हफ्तों में भी कॉलेज छोड़कर वापस आ गई थीं। तान्या मित्तल ग्वालियर की रहने वाली हैं।

शुरू किया अपना बिजनेस तान्या ने जब घर पर बताया कि वो पढ़ना नहीं चाहती हैं बल्कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो घरवाले हैरान रह गए। तान्या के ऊपर घर से शादी का प्रेशर आनेलगा। हालांकि, तान्या ने ठान लिया था कि वो अपना बिजनेस शुरू करेंगी और उन्होंने वैसा ही किया। तान्या मित्तल ने बस एक कमरे से अपने बिजनेस हैंडमेड लव बाय तान्या की शुरुआत की। उन्होंने उस वक्त पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स और कार्ड्स का बिजनेस शुरू किया था। आज हैंडमेड लव बाय तान्या की साइट पर साड़ी से लेकर ज्वेलरी और गिफ्ट्स समेत कई चीजें मिलती हैं। तान्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने बिजनेस की शुरुआत केवल 500 रुपये से की थी।

2018 में जीता मिस एशिया टूरिज्म का खिताब तान्या मित्तल आज की डेट में एक सफल बिजनेसवुमेन तो हैं ही। इसी के साथ-साथ तान्या मित्तल ने साल 2018 में मिस एशिया टूरिज्म का खिताब जीता था। तान्या की लव लाइफ काफी मुश्किल भरी रही है। तान्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें ये कहकर छोड़ दिया था कि वो बुरी दिखती हैं। इसके बाद तान्या मित्तल ने ठाना था कि वो अपना वजन कम करेंगी और खुद को सुंदर बनाएंगी। तान्या ने इसके बाद अपना वजन भी कम किया और खुद की सुंदरता का भी ध्यान रखती हैं।