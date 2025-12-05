Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19 Grand Finale: फिनाले से पहले इमोशनल हुए टॉप 5 कंटेस्टेंट, गौरव ने कहा- 'मेरी पत्नी ने...'

Bigg Boss 19 Grand Finale: फिनाले से पहले इमोशनल हुए टॉप 5 कंटेस्टेंट, गौरव ने कहा- 'मेरी पत्नी ने...'

ग्रैंड फिनाले में अब कुछ ही दिन बचे हैं और फैंस को जल्द ही इस सीजन का विनर मिज जाएगा। ऐसे में अब इतने महीने घर में बिताने के बाद कंटेस्टेंट इस घर को छोड़ने और अपनी जर्नी को याद करके काफी इमोशनल हो रहे हैं।

Dec 05, 2025 08:15 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19 Grand Finale: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19'के ग्रैंड फिनाले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शो के ग्रैंड फिनाले में अब कुछ ही दिन बचे हैं और फैंस को जल्द ही इस सीजन का विनर मिज जाएगा। ऐसे में अब इतने महीने घर में बिताने के बाद कंटेस्टेंट इस घर को छोड़ने और अपनी जर्नी को याद करके काफी इमोशनल हो रहे हैं। इसी बीच अब शो को नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें कंटेस्टेंट अपनी पर्सनल लाइफ को याद कर इमोशनल होते नजर आए।

पत्नी के बारे में बात कर रोने लगे गौरव

'बिग बॉस 19' के फिनाले से पहले शो का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में आप देख सकते हैं कि बिग बॉस कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में ढेरों उतार चढ़ाव आए हैं। अब मैं आपको भी ये मौका देना चाहता हूं कि अपनी जर्नी शेयर करें। ऐसे में गौरव खन्ना अपनी पत्नी के बारे में बात करते हुए रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी ने लाइफ में बहुत सेक्रिफाइज किए हैं।

तान्या ने बताई अपनी सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी

तान्या मित्तल भी खुद के बारे में बात करते हुए इमोशन होती नजर आईं। तान्या कहती हैं कि 2024 में मेरे साथ एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई। ये कहते हुए वो रोना शुरू कर देती हैं। इसके बाद प्रणित मोरे कहते हैं कि मेरा एक बहुत बड़ी सपना था कि मैं अपने मां-पापा के लिए एक घर लूं। हमने 26 साल रेंट के घर में ही रहे। मेरा वो सपना जुलाई 2025 में पूरा हुआ। घरवाले अपनी पर्सनल बातों को शेयर कर काफी इमोशन हुए।

