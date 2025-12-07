Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ के विनर बने गौरव खन्ना, ट्रॉफी के साथ मिली इतनी प्राइज मनी

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Winner: ‘बिग बॉस 19’ के टॉप 2- गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट स्टेज पर आए। सलमान खान ने दोनों के साथ मस्ती की और फिर गौरव खन्ना को विनर डिक्लेयर किया।

Dec 07, 2025 11:47 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना ‘बिग बॉस 19’ के विनर बन गए हैं। सलमान खान ने अनाउंस किया कि गौरव खन्ना को ‘बिग बॉस 19’ की ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये बतौर प्राइज मनी मिलेगी। वहीं फरहाना भट्ट दूसरे नंबर पर रहीं। खास बात ये है कि लाइव हिन्दुस्तान के पोल में भी पाठकों ने गौरव खन्ना को ही सबसे ज्यादा वोट्स दिए थे और उन्हें विनर बताया था।

रो पड़े मृदुल

जब सलमान खान ने अनाउंस किया कि गौरव खन्ना ने ‘बिग बॉस 19’ का खिताब अपने नाम कर लिया है तब मृदुल रो पड़े। बता दें, जब से मृदुल घर से बाहर निकले हैं वो सिर्फ गौरव के लिए ही वोट अपील कर रहे हैं। उन्होंने शाे में और बाहर आकर भी गौरव को अपना बड़ा भाई कहा है।

गौरव खन्ना क्यों बने विनर?

गौरव खन्ना ने पूरा शो में कभी किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कभी फालतू मुद्दे नहीं उठाए। मेकर्स कहते हैं कि बिग बॉस रिश्तों का शो है और गौरव खन्ना ने शो में दो सच्चे रिश्ते बनाए हैं। ‘बिग बॉस 19’ के एक्स कंटेस्टेंट्स मृदुल तिवारी और फाइनलिस्ट प्रणित मोरे को अपना छोटा भाई माना है। यही कारण है कि मृदुल शो से बाहर निकलने के बाद गौरव के लिए वोट अपील कर रहे हैं।

दूसरे स्थान पर इस कंटेस्टेंट ने बनाई जगह

एक तरफ गौरव खन्ना विनर बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ फरहाना भट्ट ने दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है। तीसरे, चौथे और पांचवे नंबर पर प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और अमाल मलिक आए हैं।

