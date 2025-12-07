Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: तान्या मित्तल से पहले एविक्ट हुआ ये कंटेस्टेंट, ‘बिग बॉस 19’ काे मिले टॉप-4

Bigg Boss 19 Grand Finale Eviction: बिग बॉस 19 के ग्रांड फिनाले की शूटिंग शुरू हो गई है। सारे एक्स कंटेस्टेंट्स सेट पर पहुंच गए हैं और अब पहला एविक्शन भी हो गया है।

Dec 07, 2025 07:40 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘बिग बॉस 19’ से पहला कंटेस्टेंट एविक्ट हो गया है। जी हां, ‘बिग बॉस 19’ के ग्रैंड फिनाले की शूटिंग शुरू हो गई है। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी अपकमिंग फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ को प्रमोट करने पहुंच गए हैं। वहीं एक्स कंटेस्टेंट्स भी सेट पर आ चुके हैं। इसी बीच पांचों फाइनलिस्ट में से एक कंटेस्टेंट के एविक्ट होने की खबर सामने आई है।

कौन हुए घर से बेघर?

बिग बॉस की खबरें देने वाले सोशल मीडिया पेज द खबर के मुताबिक, पांचों फाइनलिस्ट में से सबसे पहले अमाल मलिक बाहर हो गए हैं। कहा जा रहा है कि फाइनलिस्ट के घरवालों को एक टास्क दिया गया। उन्हें कहा गया कि वे कंटेस्टेंट्स के कटआउट्स उठाकर उनकी फोटो बनाएं और जिस कंटेस्टेंट की फोटो पूरी नहीं होगी वो एविक्ट हो जाएगा। सबसे अपने-अपने घरवाले की तस्वीर बनाई और आखिरी में अमाल की तस्वीर का एक टुकड़ा गायब मिला और इस तरह अमाल के एविक्शन की खबर ब्रेक की गई।

‘बिग बॉस 19’ के टॉप-4

‘बिग बॉस 19’ को उनके टॉप-4 कंटेस्टेंट मिल गए हैं। अमाल के निकलने के बाद अब गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे ट्रॉफी के करीब पहुंच गए हैं। लाइव हिन्दुस्तान के पाठकों का मानना है कि ‘बिग बॉस 19’ की ट्रॉफी गौरव खन्ना को मिलनी चाहिए। वहीं तान्या मित्तल को दूसरा और फरहाना भट्ट को तीसरा स्थान मिलना चाहिए।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
