Bigg Boss 19 Grand Finale: जीतने वाले को मिलेंगे इतने पैसे, जानिए कब और कहां देख सकते हैं फिनाले

Bigg Boss 19 Grand Finale: जीतने वाले को मिलेंगे इतने पैसे, जानिए कब और कहां देख सकते हैं फिनाले

संक्षेप:

बिग बॉस 19 के फिनाले एपिसोड से जुड़ी जानकारी सामने आई है। जानिए ग्रैंड फिनाले को कब और कहा देखा जा सकेगा। साथ ही इस बार जीतने वाले कंटेस्टेंट को प्राइज मनी के रूप में कितने पैसे मिलने वाले हैं।

Dec 06, 2025 06:58 pm IST
बिग बॉस 19 अपने ग्रैंड फिनाले से अब सिर्फ एक दिन दूर है। कल 7 दिसंबर यानी रविवार को टॉप 5 कंटेस्टेंट में से कोई एक शो का खिताब जीत जाएगा। 24 अगस्त 2025 को 18 कंटेस्टेंट के साथ शुरू हुआ ये सफर एक कंटेस्टेंट की जीत के साथ खत्म हो जाएगा। फिनाले एपिसोड में कई सारी डांस परफॉरमेंस, गेस्ट एंट्री, कंटेस्टेंट के परिवार के सदस्य नजर आने वाले हैं। इस बीच शो के फिनाले, प्राइज मनी, टाइमिंग, से जुड़ी जानकारी सामने आई है।

ग्रैंड फिनाले की जानकारी

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले एपिसोड 7 दिसंबर रविवार को होगा। शो का लाइव टेलीकास्ट जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे से होगा, जबकि टीवी टेलीकास्ट कलर्स चैनल पर रात 10:30 बजे से किया जाएगा। प्राइज मनी की बात करें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार जीतने वाले कंटेस्टेंट को इनाम में 50 से 55 लाख तक मिलेंगे। शो में टॉप पांच फाइनलिस्ट हैं- गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, तान्या मित्तल। इन पांचों में से कौन विनर बनेगा इसका इंतजार बस एक दिन दूर है।

सुपरहिट सीजन

बता दें, बिग बॉस 19 एक सुपरहिट सीजन रहा है। इस बार शो में तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे जैसे कंटेस्टेंट ने अपने अलग अंदाज के लिए सुर्खियां बटोरी। तीन महीने तक ऑडियंस को एंटरटेन करने के बाद अब ये सीजन खत्म हों जा रहा है। शो में कई ऐसे पल रहे जिन्हें ऑडियंस याद करेगी। वहीं इ सीजन को कंटेस्टेंट के एविक्शन के लिए भी याद किया जाएगा। अभिषेक बजाज, बसीर अली के एविक्शन ने ऑडियंस को हैरान किया था। वहीं अमाल के रेडियो सेशन और प्रणित की कॉमेडी ने एंटरटेन भी किया।

