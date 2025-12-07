Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19 Grand Finale Live Updates: शुरू हुई ग्रांड फिनाले की शूटिंग, एक कंटेस्टेंट होने वाला है घर से बेघर
Bigg Boss 19 Grand Finale Live Updates: शुरू हुई ग्रांड फिनाले की शूटिंग, एक कंटेस्टेंट होने वाला है घर से बेघर

Bigg Boss 19 Grand Finale Live Updates in Hindi: ‘बिग बॉस 19’ के ग्रांड फिनाले की शूटिंग शुरू हो गई है। प्रोमोज भी सामने आने शुरू हो गए हैं। आइए फिनाले की हर एक अपडेट आपको देते हैं।

Vartika Tolani| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 07 Dec 2025 04:29 PM IST
Bigg Boss 19 Grand Finale Live Updates: ‘बिग बॉस 19’ का आज ग्रांड फिनाले है। यह सीजन 24 अगस्त को 18 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हुआ था और अब घर में सिर्फ पांच फाइनलिस्ट बचे हैं।एक्ट्रेस फरहाना भट्ट, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल, सिंगर अमाल मलिक, स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे और एक्टर गौरव खन्ना में कोई एक विजेता बनने वाला है।

ग्रांड फिनाले रात 9 बजे जियोहॉटस्टार पर शुरू होगा। सामने आए प्रोमोज के मुताबिक, ग्रांड फिनाले में अभिषेक बजाज-अशनूर कौन, मृदुल तिवारी-गौरव खन्ना, अमाल मलिक-शहबाज बदेशा और फरहाना भट्ट-कुनिका सदानंद-नेहल चुडासमा का परफॉर्मेंस दिखाया जाएगा। इसके अलावा, पांचों फाइनलिस्ट- गौरव, अमाल, प्रणित, तान्या और फरहाना भी साथ परफॉर्म करेंगे।

7 Dec 2025, 04:29:43 PM IST

Bigg Boss Season 19 Grand Finale: फिनाले के लिए एक्साइटेड हैं करण वीर मेहरा

बिग बॉस सीजन 18 के विनर करण वीर मेहरा ने X पर पोस्ट कर लिखा, "ऑल द बेस्ट, आज रात सबसे बेस्ट मैन/बेस्ट फीमेल जीते, BB19 फिनाले का इंतजार कर रहा हूं।"

7 Dec 2025, 04:22:14 PM IST

Bigg Boss 19 in Hindi: कौन बनेगा ‘बिग बॉस 19’ का विनर

लाइव हिन्दुस्तान ने अपने पाठकों से पूछा कि उनके हिसाब से ‘बिग बॉस 19’ का विनर कौन बन सकता है। प्रणित मोरे को सबसे कम वोट्स मिले हैं। वहीं गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल को टॉप 3 बताया है। यहां देखिए पूरा रिजल्ट।

7 Dec 2025, 04:12:33 PM IST

Bigg Boss 19 Live Updates: जल्द मिलेंगे टॉप-4

बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले की शूटिंग शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर आ रहे अपडेट्स के मुताबिक, अगले एक घंटे में एक एविक्शन होगा और मेकर्स को उनके टॉप-4 फाइनलिस्ट मिल जाएंगे।

7 Dec 2025, 04:05:50 PM IST

Bigg Boss 19 Grand Finale Live Updates: शुरू हुई शूटिंग

बिग बॉस की खबरें देने वाले पेज BBTak के मुताबिक, ग्रांड फिनाले की शूटिंग शुरू हो गई है। कंटेस्टेंट्स सेट पर पहुंच गए हैं।

7 Dec 2025, 04:05:50 PM IST

Bigg Boss 19 Grand Finale Live Updates in Hindi: कितने बजे शुरू होगा ग्रांड फिनाले?

‘बिग बॉस 19’ का ग्रांड फिनाले रात 9 बजे शुरू होगा। आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं।

