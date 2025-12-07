Bigg Boss 19 Grand Finale Live Updates: शुरू हुई ग्रांड फिनाले की शूटिंग, एक कंटेस्टेंट होने वाला है घर से बेघर

Bigg Boss 19 Grand Finale

Sun, 07 Dec 2025 04:29 PM IST

Bigg Boss 19 Grand Finale Live Updates: ‘बिग बॉस 19’ का आज ग्रांड फिनाले है। यह सीजन 24 अगस्त को 18 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हुआ था और अब घर में सिर्फ पांच फाइनलिस्ट बचे हैं।एक्ट्रेस फरहाना भट्ट, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल, सिंगर अमाल मलिक, स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे और एक्टर गौरव खन्ना में कोई एक विजेता बनने वाला है। ग्रांड फिनाले रात 9 बजे जियोहॉटस्टार पर शुरू होगा। सामने आए प्रोमोज के मुताबिक, ग्रांड फिनाले में अभिषेक बजाज-अशनूर कौन, मृदुल तिवारी-गौरव खन्ना, अमाल मलिक-शहबाज बदेशा और फरहाना भट्ट-कुनिका सदानंद-नेहल चुडासमा का परफॉर्मेंस दिखाया जाएगा। इसके अलावा, पांचों फाइनलिस्ट- गौरव, अमाल, प्रणित, तान्या और फरहाना भी साथ परफॉर्म करेंगे।

7 Dec 2025, 04:29:43 PM IST Bigg Boss Season 19 Grand Finale: फिनाले के लिए एक्साइटेड हैं करण वीर मेहरा बिग बॉस सीजन 18 के विनर करण वीर मेहरा ने X पर पोस्ट कर लिखा, "ऑल द बेस्ट, आज रात सबसे बेस्ट मैन/बेस्ट फीमेल जीते, BB19 फिनाले का इंतजार कर रहा हूं।"

7 Dec 2025, 04:12:33 PM IST Bigg Boss 19 Live Updates: जल्द मिलेंगे टॉप-4 Bigg Boss 19 GRAND FINALE shoot begins!



One Eviction will happen within the next hour. Guess who it will be?



Get ready for the TOP-4 finalists! 🔥 — BBTak (@BiggBoss_Tak) December 7, 2025 बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले की शूटिंग शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर आ रहे अपडेट्स के मुताबिक, अगले एक घंटे में एक एविक्शन होगा और मेकर्स को उनके टॉप-4 फाइनलिस्ट मिल जाएंगे।

7 Dec 2025, 04:05:50 PM IST Bigg Boss 19 Grand Finale Live Updates: शुरू हुई शूटिंग बिग बॉस की खबरें देने वाले पेज BBTak के मुताबिक, ग्रांड फिनाले की शूटिंग शुरू हो गई है। कंटेस्टेंट्स सेट पर पहुंच गए हैं।