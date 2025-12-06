Bigg Boss 19: ग्रैंड फिनाले का लाइनअप, अभिषेक-अश्नूर करेंगे रोमांटिक डांस, गौरव संग दिखेंगे मृदुल

संक्षेप: बिग बॉस 19 में नजर आए अभिषेक बजाज और अश्नूर बेशक फिनाले से पहले एविक्ट हो गए हो। लेकिन फिनाले में अब इन्हें साथ परफॉर्म करते देखा जाएगा। इसके अलावा ये है आज ग्रैंड फिनाले का लाइनअप। गौरव और मृदुल भी दिखेंगे साथ।

बिग बॉस 19 अब अपने आखिरी और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। कल शो का ग्रैंड फिनाले होने वाला है जो धमाकेदार होगा। इस बार का फाइनल मुकाबला टॉप 5 कंटेस्टेंट गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच होने वाला है। हर सीजन की तरह इस बार भी फिनाले एपिसोड में जबरदस्त परफॉरमेंस, सरप्राइज एक्ट और कई शानदार सेलिब्रिटीज की एंट्री देखने को मिलने वाली है। खास बात ये है कि आज के एपिसोड में एविक्ट हुए कंटेस्टेंट को एक बार फिर से साथ देखा जाएगा।

अभिषेक बजाज और अश्नूर का रोमांटिक अंदाज फिनाले में परफॉर्मेंस की लाइनअप की जानकारी सामने आई है, जो इस स्पेशल नाइट को और ग्रैंड बनाने वाली है। फिनाले के एपिसोड में एविक्ट हो चुके अभिषेक बजाज और अश्नूर कौर की जोड़ी एक रोमांटिक एक्ट पेश करने वाली है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर पहले ही खबरें चल रही हैं। दोनों ने इस परफॉरमेंस के लिए रिहर्सल की है और आज सुबह अश्नूर को बिग बॉस के सेट पर भी देखा गया था। वहीं आवेज दरबार और नगमा मिराजकर एक क्यूट और फन-फिल्ड सेगमेंट परफॉर्म करेंगे, जिससे माहौल बनने वाला है।

गौरव की परफॉरमेंस गौरव खन्ना, प्रणित और मृदुल की तिकड़ी एक फ्रेंडशिप सॉन्ग पर धमाकेदार परफॉरमेंस देती नजर आएगी। तीनों की तिकड़ी को इस शो के दौरान पसंद किया गया था। वहीं तान्या मित्तल और अमाल मलिक की जोड़ी भी स्टेज पर साथ नजर आएगी, और दोनों का एक्ट फिनाले नाइट के हाइलाइट्स में शामिल माना जा रहा है। अंत में पांचों फाइनलिस्ट के बीच एक डांस फेस ऑफ भी होगा। उसके बाद सलमान कहन विनर का नाम एलान कर देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक फरहाना भट्ट को जीशान के साथ परफॉरमेंस देते देखा जा सकता है।