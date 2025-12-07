Bigg Boss 19: गौहर खान ने बता दिए टॉप 2 कंटेस्टेंट, बोलीं- इनमें से कोई भी जीते खुशी होगी
बिग बॉस 19 के विनर के नाम के एलान से पहले बिग बॉस 7 की विनर गौहर खान ने अपने टॉप 2 फाइनलिस्ट बता दिए हैं। गौहर ने दो कंटेस्टेंट को फाइनलिस्ट बताते हुए इनके जीतने की उम्मीद की है। जानिए कौन हैं ये दोनों।
बिग बॉस 19 का आज ग्रैंड फिनाले हैं। अमाल मलिक के बाहर होने के बाद अब गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल गेम में बनी हुई हैं। ऑडियंस के साथ सेलेब्रिटीज भी शो के विनर के नाम का एलान होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच बिग बॉस 7 की विनर रह चुकी एक्ट्रेस गौरव खान ने अपने टॉप 2 फाइनलिस्ट बता दिए हैं। गौरव के मुताबिक इन दो कंटेस्टेंट के बीच फाइनल मुकाबला होगा। गौहर चाहती हैं इन दो कंटेस्टेंट में से कोई एक जीते।
गौहर खान ने बताए टॉप 2
गौहर खान ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे किसे ट्रॉफी जीतते देखना चाहती हैं। उन्होंने कहा, “आपको क्या लगता है बिग बॉस 19 कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि टॉप-2 में गौरव खन्ना और प्रणित मोरे होंगे। अगर इनमें से कोई भी जीते तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि दोनों ने बहुत सम्मानजनक, मज़ेदार और एक्टिव गेम खेला है।” गौहर ने आगे कहा, “अमाल मलिक ने भी पिछले कुछ दिनों में अच्छा गेम खेला है। और तान्या तो इस हफ्ते इतनी इमोशनल हो रही है कि लगता है उसे सिर्फ इसके लिए भी अवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर ये सब सच है, तो उसकी एक्टिंग रियल लाइफ़ में कैसी होगी, देखना मज़ेदार होगा।”
गौहर देख रही हैं सीजन
बता दें, बिग बॉस 7 में रहने के दौरान गौहर ने सही मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई थी। उन्हें शो के दौरान पसंद किया गया था। शो से मिली पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें बाहर भी एक नई पहचान मिली थी। गौरव ने ने सीजन का खिताब जीता था। हाल में उन्हें शो में भी देखा गया था अपने जेठ आवेज दरबार को सपोर्ट करते हुए। इस दौरान गौहर ने अमाल मलिक को उनके बयानों के लिए फटकार भी लगाई थी।
