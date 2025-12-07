Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: ग्रैंड फिनाले की पहली झलक देख निराश हुई पब्लिक; ‘सिर्फ फरहाना को… ’

Bigg Boss 19: ग्रैंड फिनाले की पहली झलक देख निराश हुई पब्लिक; ‘सिर्फ फरहाना को… ’

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Grand Finale: बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले का पहला प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो वीडियो में कुनिका सदानंद, फरहाना भट्ट और नेहल एक साथ डांस करती नजर आ रही हैं। 

Dec 07, 2025 11:45 am IST
बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले आज यानी 07 दिसंबर को होने वाला है। आज जनता को इस सीजन का विनर मिल जाएगा। ग्रैंड फिनाले में विनर का नाम जनता के सामने आने से पहले कंटेस्टेंट्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेंगी। ग्रैंड फिनाले का जो प्रोमो आया है उसपर जनता का रिएक्शन भी आ गया है। प्रोमो में लोग फरहाना की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस नजर आ रहे हैं।

फरहाना के डांस पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

फरहाना, कुनिका और नेहल के प्रोमो वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन आए हैं। एक ने लिखा- कुनिका जी बहुत ही स्टनिंग लग रही हैं। एक दूसरे ने लिखा- आज हमारी शेरनी (फरहाना भट्ट) ट्रॉफी उठाएगी। एक ने लिखा- जीत की हकदार फरहाना। एक ने लिखा- मेकर्स ने फरहाना का परफॉर्मेंस खराब कर दिया। हम उसे इस गाने पर सोलो डांस करते देखना चाहते थे।

नेहल के साथ होने पर लोगों ने जताई आपत्ति

कई यूजर्स ने इस प्रोमो वीडियो में नेहल के होने पर आपत्ति जताई है। एक यूजर ने लिखा कि नेहल को कौन देखना चाह रहा था? सिर्फ फरहाना से ही डांस करा लेते। एक यूजर ने पूछा है कि तान्या की डांस परफॉर्मेंस कहां है? एक ने लिखा- मालती भी होनी चाहिए थी।

ऑल ब्लैक में नजर आईं बिग बॉस की फियरलेस क्वीन्स

प्रोमो की शुरुआत में बैकग्राउंड में आवाज आती है-बिग बॉस की फियरलेस क्वीन्स दिखाएंगी शानदार जलवे ग्रैंड फिनाले की नाइट। इसके बाद कुनिका का मोंटाज आता है, फिर फरहाना और नेहल का। तीनों क्वीन्स होठों से लगाई तो पर डांस करती नजर आती हैं। इसके बाद तीनों लोग गफूर गाने पर डांस करती हैं।

वीडियो में तीनों ही कंटेस्टेंट ऑल ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है- फिनाले नाइट पर फरहाना, नेहल और कुनिका की पावरफुल परफॉर्मेंस ने लगा दी आग।

