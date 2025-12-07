Bigg Boss 19 Finale अपनी अदाओं से आग लगाएंगी ये हसीनाएं, फरहाना-नेहल पर भारी पड़ीं 61 साल की कुनिका
Bigg Boss 19 Grand Finale: सलमान खान का फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महज कुछ ही घंटों में इस सीजन के विनर का नाम सामने आ जाएगा। जी हां, इंतजार खत्म हुआ आज यानी 7 दिसंबर को बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले हैं। फिनाले में शो के सभी कंटेस्टेंट ग्रैंड परफॉर्मेंस देंगे। इसी बीच अब ग्रैंड फिनाले का एक प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में शो की तीन हसीनाएं आज स्टेज पर आग लगाने वाली हैं।
आज स्टेज पर जलवा बिखेरेंगी ये हसीनाएं
'बिग बॉस 19' फिनाले में आज सभी कंटेस्टेंट डांस करने वाले हैं। ऐसे में फरहाना भट्ट, नेहल चुडासमा और कुनिका सदानंद की परफॉर्मेंस का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में तीनों ब्लैक कलर की ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। इस ड्रेस में सभी बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। सभी बॉलीवुड के फेमस सॉन्ग 'मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया...' गाने पर डांस करती नजर आ ही हैं। तीनों की परफॉर्मेंस देख साफ पता लग रहा है कि आज तो आग लगने वाली है। वहीं, 61 साल की कुनिका की अदाएं और एनर्जी लेवल देखने लायक है।
बिग बॉस 19 टॉप 5
बिग बॉस 19 को उसके टॉप 5 मिल चुके हैं। ग्रैंड फिनाले के टॉप 5 में गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट ने अपनी जगह बनाई है। बता दें कि 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले रविवार यानी 7 दिसंबर को होगा। फिनाले को आप घर बैठे जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर देख सकते हैं। शो के एपिसोड रात 9 बजे पहले जियो हॉटस्टार पर आते हैं और इसके बाद इसे कलर्स टीवी पर 10:30 बजे ऑनएयर किया जाता है, लेकिन शो का ग्रैंड फिनाले एक ही समय पर टीवी और ओटीटी पर दिखाया जाएगा।
