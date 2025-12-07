Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19 Grand Finale: दीपिका से लेकर बसीर तक…फरहाना के सपोर्ट में आए ये सिलेब्स

संक्षेप:

Farhana Bhatt For Winner Trending: बिग बॉस 19 के विनर का नाम आज सबके सामने होगा। सोशल मीडिया पर फरहाना भट्ट का नाम विनर के तौर पर ट्रेंड कर रहा है। आइए जानते हैं फरहाना को कौन से सिलेब्स सपोर्ट कर रहे हैं। 

Dec 07, 2025 12:23 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 के विनर के नाम का इंतजार हर किसी को है। सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग फरहाना और गौरव खन्ना के बीच कॉम्पटीशन देख रहे हैं। फरहाना भट्ट की रील्स और बिग बॉस के प्रोमो पर लोग फरहाना भट्ट को ही शो का विनर बता रहे हैं। फरहाना भट्ट इस सीजन की सबसे तीखी दावेदार मानी गई हैं। उन्हें इस पूरे सीजन में वैम्प और नागिन जैसे शब्द बुलाए गए हैं। सोशल मीडिया पर आम जनता के साथ-साथ कुछ सिलेब्स भी फरहाना भट्ट को सपोर्ट कर रहे हैं।

फरहाना की सपोर्ट में आईं दीपिका

खुद बिग बॉस की विनर रह चुकीं एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने फरहाना भट्ट का एक वीडियो शेयर करते हुए उनकी जर्नी की तारीफ करते हुए लिखा कि वो सबसे ज्यादा डिजर्विंग विनर हैं। बिग बॉस 13 में नजर आईं हिमांशी खुराना ने भी फरहाना भट्ट को सपोर्ट किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि वो फरहाना भट्ट की जीत मेनीफेस्ट कर रही हैं।

फरहाना को मिला सिलेब्स का सपोर्ट

बसीर और नेहल ने किया फरहाना को सपोर्ट

बिग बॉस 19 का हिस्सा रहे बसीर अली भी दोस्त फरहाना भट्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में बसीर ने कहा कि नीलम तान्या को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन वो फरहाना भट्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। नेहल भी अपनी दोस्त फरहाना को सपोर्ट कर रही हैं। नेहल ने फरहाना और अपना फुटेज पोस्ट करते हुए लिखा- फरहाना के लिए वोट करें। बहनचारे को सपोर्ट कर रही हूं। नेहल ने इंटरव्यूज में भी फरहाना भट्ट को सपोर्ट किया है। कुनिका सदानंद ने भी फरहाना भट्ट का सपोर्ट किया है।

फरहाना भट्ट की जर्नी

फरहाना भट्ट की जर्नी की बात करें तो वो अपनी जर्नी की शुरुआत में ही घर से बाहर हो गई थीं। इसके बाद फरहाना भट्ट को सीक्रेट रूम में रखा गया। गौरव खन्ना उन्हें घर में वापस लेकर आए। फरहाना जिस अंदाज में घर में वापस आईं, हर कोई उनको देख दंग रह गया। पूरे सीजन में शायद ही कोई ऐसा रहा जिससे फरहाना भट्ट की लड़ाई न हो। फरहाना को हर वीकेंड के वार पर सलमान खान से डांट भी पड़ी। अब फरहाना के फैंस उन्हें जीतते हुए देखना चाहते हैं।

