Bigg Boss 19 के ग्रैंड फिनाले की बदली गई डेट? महीने भर और आगे बढ़ाया जाएगा शो!

संक्षेप: Bigg Boss 19 Grand Finale: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के बारे में खबर थी कि दिसंबर में शो का फिनाले होगा, लेकिन अब एक अलग ही कहानी सामने आ रही है। शो के बारे में 2 बड़े अपडेट सामने आए हैं।

Bigg Boss 19 Grand Finale Extended: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले की डेट आगे बढ़ाई जा सकती है। पहले खबर आई थी कि टीवी के सबसे बड़े रियलिटी टीवी शो को इस बार एक्सटेंड नहीं किया जाएगा और फिनाले दिसंबर में ही होगा, लेकिन अब एक रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही मेकर्स शो का फिनाले 4 हफ्ते आगे खिसकाने का अनाउंस कर सकते हैं। इसी बीच प्रणित मोरे को बिग बॉस हाउस में वापस लाने के बाद एक नई वाइल्ड कार्ड एंट्री की भी चर्चा है।

एक महीने आगे खिसकाया जाएगा शो शो को 11 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है और नवंबर भी धीरे-धीरे खत्म होने की तरफ है। लेकिन अभी तक मेकर्स ने शो के ग्रैंड फिनाले की डेट अनाउंस नहीं की है, जो कि अभी तक दिसंबर में बताया जा रहा है। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस खबरी' ने अपनी एक पोस्ट में बताया है कि शो का फिनाले 4 हफ्ते (करीब एक महीना) आगे खिसका दिया जाएगा।

पहले ये बताई जा रही थी फिनाले डेट बता दें कि पहले शो का फिनाले 7 दिसंबर 2025 को होने की खबर थी, लेकिन अब चर्चा है कि इसे जनवरी में रखा जाएगा। इस बहाने जहां दर्शकों को कुछ हफ्ते और एंटरटेनमेंट का डोज मिलेगा, अपने पसंदीदा सेलेब्रिटीज को 24 घंटे देखने का मौका मिलेगा। वहीं ज्यादातर फैंस अभी इस खबर के ऑफिशियली अनाउंस किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। बात वाइल्ड कार्ड एंट्री की करें तो अब आकांक्षा जिंदल का शो में आना भी मुश्किल ही नजर आ रहा है।