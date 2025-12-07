Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: अमाल और तान्या के बाद ये कंटेस्टेंट हुआ बाहर, गौरव के साथ टॉप-2 में पहुंचा ये सदस्य

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Grand Finale Eviction: ‘बिग बॉस 19’ से अमाल मलिक और तान्या मित्तल बेघर हो गए हैं। उनके बेघर होने के बाद एक और एविक्शन हुआ है। आइए बताते हैं कि टॉप 2 में कौन पहुंचा है।

Dec 07, 2025 11:20 pm IST
Bigg Boss 19 Grand Finale: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ से तीन कंटेस्टेंट्स बाहर हो गए हैं। सबसे पहले अमाल मलिक एविक्ट हुए। फिर तान्या मित्तल को बेघर किया गया। वहीं अब तीसरा कंटेस्टेंट भी एलिमिनेट हो गया है। इस कंटेस्टेंट के निकलने से फैंस को बड़ा झटका लगा है। वे कह रहे हैं कि उनके हिसाब से यही कंटेस्टेंट ‘बिग बॉस 19’ का विनर बनने का हकदार था।

कौन हुआ तीसरे नंबर पर एविक्ट?

अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बाद प्रणित मोरे बाहर हो गए हैं। वह तीसरे नंबर पर घर से बेघर हुए हैं। मतलब फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना टॉप-2 में पहुंच गए हैं। मेकर्स ने 10 मिनट के लिए वोटिंग लाइन्स खोल दी हैं। अब बहुत जल्द लोगों को ‘बिग बॉस 19’ का विनर मिल जाएगा।

कैसी रही प्रणित मोरे की जर्नी?

प्रणित मोरे ने लोगों को खूब एंटरटेन किया। सबसे पहले वो चर्चा में तब आए जब उन्होंने बीबी शो किया। इसके बाद प्रणित ने हर शुक्रवार प्रणित मोरे शो करना शुरू किया। उन्होंने कभी भी लिमिट क्राॅस नहीं की। हमेशा लिमिट में रहकर मुद्दा उठाया। उन्होंने शो में रिश्ते भी बनाए। मृदुल तिवारी, अशनूर कौर, मालती चाहर और गौरव खन्ना से उन्होंने खास बॉन्ड बनाया।

