Bigg Boss 19: अमाल के बाद अब ये कंटेस्टेंट हुआ बाहर, शो में बनाई थी अपनी अलग पहचान

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Grand Finale: बिग बॉस 19 के फाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाने वाली ये कंटेस्टेंट अब एविक्ट हो गई है। अब टॉप-3 कंटेस्टेंट के बीच खिताब जीतने की जंग हो रही है। 

Dec 07, 2025 11:01 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले एपिसोड की धमाकेदार शुरुआत के साथ ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है। शानदार परफॉरमेंस और खूब सारे ड्रामे के बीच अब एक और कंटेस्टेंट शो से एविक्ट हो गया है। अमाल मलिक के बाद अब अब ये घर की सबसे बड़ी एंटरटेनर तान्या मित्तल भी शो से बाहर हो गई हैं। तान्या ने टॉप 3 में अपनी जगह बनाई हुई थी। लेकिन अमाल और प्रणित को पीछे छोड़ने के बाद वो खुद शो से बाहर हो गई हैं। तान्या ने पिछले 15 हफ्तों से ऑडियंस को एंटरटेन किया था। उनके अलग अंदाज के चर्चे आम लोगों के अलावा सेलेब्रिटीज में भी खूब हुए।

कम वोट के चलते तान्या हुई एविक्ट

बिग बॉस 19 में अपनी झूठी कहानियों के लिए मशहूर हुई तान्या मित्तल अब शो से एविक्ट हो गई हैं। तान्या को बाकी कंटेस्टेंट से सबसे कम वोट्स मिले और इस शो से उनका सफर खत्म हो गया। तान्या इस शो के दौरान अपनी बातों के लिए खबरों में आई थीं। शो में रहने के दौरान उन्होंने कई ऐसे दावे किये थे जो बाद में झूठ साबित हुए। तान्या ने कहा था कि उनके 150 बॉडीगार्ड हैं, उनके घर और किचन में लिफ्ट है जो खाना एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ले जाती है। इसके अलावा दुबई का बकलावा, दिल्ली की दाल, लंदन के बिस्कुट, कोरिया का मेकअप लेने की बात कही थी।

ट्रोल हुई तान्या

शो में रहने के दौरान तान्या अपने इन्हीं दावों को लेकर ट्रोल भी हुई। घर में आने वाले हर गेस्ट ने तान्या के बारे में चर्चा की। साथ ही मीडिया राउंड में तान्या एक अकेली ऐसी कंटेस्टेंट थीं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे। साथ ही उनके दावों को झूठा बताया गया था। अब तान्या शो से एविक्ट हो गई हैं। शो में रहने के दौरान उन्हें एकता कपूर ने अपना टीवी शो ऑफर किया है। आने वाले समय में तान्या टीवी सीरियल में बतौर लीड हीरोइन नजर आ सकती हैं।

