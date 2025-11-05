Bigg Boss 19: ऑडियंस के बीच ब्लॉकबस्टर हुआ ये सीजन, तीन हफ्ते आगे बढ़ा शो?

संक्षेप: बिग बॉस 19 की ऑडियंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है इस सीजन की जबरदस्त सफलता को देखते हुए इसे तीन हफ्तों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

बिग बॉस का 19 वां सीजन ऑडियंस फेवरिट बना हुआ है। इस सीजन ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब बताया जा रहा है टीआरपी को देखते हुए मेकर्स ये शो तीन हफ्तों के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। इस सीजन में घर में नजर आने वाले कंटेस्टेंट सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। अमल मलिक और अभिषेक बजाज की लड़ाई वायरल हो गई थी। तान्या मित्तल अपने बड़बोले रवैए के लिए खबरों में बनी हुई हैं। कुनिका इस उम्र में गेम खेलने के लिए और गौरव खन्ना जैसे कंटेस्टेंट बचकर गेम में आगे बढ़ रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तीन हफ्तों के लिए आगे बढ़ा शो?

इस सीजन में कंटेस्टेंट्स का परफॉरमेंस शुरू से ही हाई-वोल्टेज रहा है। चाहे वह घर में होने वाले तीखे झगड़े हों, प्यार भरे रिश्ते हों, या फिर चालाकी से खेले गए गेम, सभी ने ऑडियंसों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। होस्ट सलमान खान ने भी वीकेंड का वार पर अपनी बेबाक राय और कंटेस्टेंट्स को दी गई सही-गलत की सीख से शो के रोमांच को बरकरार रखा है। सलमान ने कई बार कंटेस्टेंट को उनके गेम पर टोका है और उनकी क्लास लगाई है। बिग बॉस 19 ने हर हफ्ते नई कॉन्ट्रोवर्सी और ड्रामे के साथ ऑडियंसों को बांधे रखा है, जिसने इसे 'ब्लॉकबस्टर' सीजन बना दिया है।

वायरल हो रहे हैं कंटेस्टेंट