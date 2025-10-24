Bigg Boss 19: गौरव खन्ना को नहीं मिला अपने ही ग्रुप से सपोर्ट, अभिषेक-अश्नूर ने कैप्टेंसी टास्क में ऐसे किया इग्नोर
संक्षेप: बिग बॉस 19 में नजर आ रहे गौरव खन्ना को उनके ही ग्रुप के सदस्यों ने सपोर्ट नहीं किया है। कैप्टेंसी टास्क में अभिषेक और अश्नूर ने गौरव को इग्नोर कर दिया। मृदुल घर के नए कैप्टेन बन सकते हैं।
बिग बॉस 19 में पिछला कैप्टेंसी टास्क रद्द होने के बाद अब नए कैप्टेन का चुनाव होने जा रहा है। कैप्टेंसी टास्क का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि घरवाले अपनी पसंद के किन्हीं दो सदस्यों के नाम ले रहे हैं जिन्हें वो घर का कैप्टेन बनाना चाहते हैं। बिग बॉस में सभी को आदेश दिया है कि वो ऐसे दो सदस्यों के नाम लिखिए जो घर का कैप्टेन बन सकता है। प्रोमो के मुताबिक अभिषेक और अश्नूर अपनी ही टीम के गौरव को इग्नोर करते नजर आए।
गौरव खन्ना को नहीं मिला सपोर्ट
गौरव खन्ना पिछले कुछ हफ्तों से कैप्टन बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ टास्क में बेस्ट परफॉरमेंस के बाद भी ये मौका उनके हाथों से चला गया। इस बार फैसला घरवालों को करना था। लेकिन गौरव को अपने ही ग्रुप के सदस्यों से कोई सपोर्ट नहीं मिला। अभिषेक ने अश्नूर और प्रणित का नाम कैप्टेंसी के लिए लिखा तो अश्नूर ने भी इग्नोर करते हुए प्रणित और अभिषेक का नाम लिया। गौरव को अपने ही ग्रुप से कैप्टन बनने के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिला।
घरवालों की पसंद
वहीं खुद गौरव ने प्रणित को कैप्टन बनने के लिए चुना। फरहाना ने गौरव को सपोर्ट किया, अमाल के मुताबिक मृदुल एक अच्छा कैप्टेन बन सकते हैं, बसीर ने नेहल और अमाल का नाम लिया। नेहल के मुताबिक बसीर और कुनिका इस घर की कैप्टेन बन सकती हैं।
मृदुल होंगे नए कैप्टेन?
बता दें, बिग बॉस के खबरी के मुताबिक इस हफ्ते मृदुल घर के नए कैप्टेन बनने वाले हैं। अंत में प्रणित और मृदुल को सबसे ज्यादा वोट्स मिलने की खबर है। फैसला घरवालों पर छोड़ा गया। अधिक वोट्स मिलने की वजह से मृदुल घर के नए कैप्टेन बने हैं। वहीं गौरव इस बार कैप्टेन बनने की रेस से शुरुआत में ही बाहर हो गए।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।