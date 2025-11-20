‘बिग बॉस 19’ के इस कंटेस्टेंट को पहले से जानती हैं गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा, साथ में की थी सीरीज
संक्षेप: Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ में चल रहे फैमिली वीक में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा खन्ना आईं। वह सबसे मिलीं और उन्होंने सबके साथ मस्ती मजाक भी किया।
‘बिग बॉस 19’ में टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा खन्ना आईं। ये बात तो सब जानते हैं कि वह गौरव खन्ना की पत्नी हैं और उनसे मिलने ‘बिग बॉस 19’ में आई थीं। लेकिन ये बात बहुत कम जानते हैं कि वह ‘बिग बॉस 19’ के एक कंटेस्टेंट को पहले से जानती हैं और उनके साथ सीरीज में काम भी कर चुकी हैं। उनकी सीरीज इसी साल ओटीटी पर रिलीज हुई है।
कंटेस्टेंट का नाम
इस कंटेस्टेंट का नाम अशनूर कौर है। जी हां, आकांक्षा खन्ना और अशनूर कौर पॉकिट टीवी की मिनी सीरीज ‘रीवाइंड वाला लव’ में साथ काम कर चुकी हैं। ये मिनी सीरीज इसी साल सितंबर में रिलीज हुई है। आईएमडीबी पर इस सीरीज को 9.3 है। इस सीरीज में अशनूर और आकांक्षा के अलावा तृष्णा मुखर्जी भी हैं।
इस सीरियल में काम कर चुकी हैं आकांक्षा
आकांक्षा इस वक्त सीरियल ‘कैसे मुझे तुम मिल गए’ में नजर आ रही हैं। इस सीरियल में श्रीति झा और अर्जित तनेजा लीड रोल प्ले कर रहे हैं। वहीं आकांक्षा इसमें कैमियो कर रही हैं। इसके अलावा आकांक्षा ‘रिवाइंड वाला लव’ (2025), ‘भूतू’ (2017), ‘अर्शिया मुखर्जी इन भूतू’ (2016) और ‘स्वरागिनी: जोड़ें रिश्तों के सुर’ (2015) में काम कर चुकी हैं।
गौरव खन्ना से शादी
अगर आकांक्षा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने नौ साल पहले टीवी एक्टर गौरव खन्ना से शादी की थी। वह गौरव से नौ साल छोटी हैं और उन्हीं की तरह टीवी में बड़ा नाम कमाने की कोशिश कर रही हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।