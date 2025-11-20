Bigg Boss 19: अमाल मलिक से परेशान हुईं गौरव खन्ना की पत्नी, बोलीं- इतना कोई कैसे किसी को…

संक्षेप: Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ में फैमिली वीक चल रही है। ऐसे में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा खन्ना घर में आईं, लेकिन जाते-जाते अमाल मलिक से परेशान हो गईं।

रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में जब आकांक्षा खन्ना की एंट्री हुई तब गौरव खन्ना और अमाल मलिक बाथरूम एरिया में थे। आकांक्षा ने अमाल को नहीं देखा और गौरव के साथ फ्लर्ट करने लगीं। तभी पीछे से अमाल बोले, ‘काश! मैं यहां फंसा नहीं होता।’ इसके बाद जब बिग बॉस ने सबको रिलीज कर दिया तब भी अमाल, गौरव और आकांक्षा के आस-पास घूम रहे थे। इतना ही नहीं, जब दोनों रोमांस कर रहे थे तब भी अमाल वहीं आकर बैठ गए। ऐसे में आकांक्षा परेशान हो गईं।

अमाल से क्या बोलीं आकांक्षा? आकांक्षा ने हंसते-हंसते बोला, ‘देखा! अभी देखा! फिर से ये यहीं आकर बैठ गया।’ आकांक्षा की बात सुनते ही अमाल वहां से उठ गए। आकांक्षा, अमाल के पास गईं और बोलीं, ‘ये क्या हो रहा है? अमाल, अमाल इतना कोई कैसे किसी को स्टॉक (फॉलो) कर सकता है? क्या प्रॉब्लम है? कैसे? तुम बताओ मुझे।’ इसके बाद अमाल ने अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, ‘मैंने ऐसे में फ्रीज हो जाता हूं।’ आकांक्षा ने बात को जाने दिया और वापस गौरव के पास चली गईं।

पब्लिक का रिएक्शन आकांक्षा और अमाल की बातें सुनने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अमाल को ट्रोल कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि अमाल ने गौरव और आकांक्षा को स्पेस ही नहीं दी। वहीं कुछ का कहना है कि अमाल भी हमारी तरह गौरव और आकांक्षा से ऑब्सेस्ड हैं। वह भी उन्हें रोमांस करता देखना चाहते हैं।