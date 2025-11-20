Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Gaurav Khanna wife Akanksha Khanna got irritated with amaal mallik
Bigg Boss 19: अमाल मलिक से परेशान हुईं गौरव खन्ना की पत्नी, बोलीं- इतना कोई कैसे किसी को…

Bigg Boss 19: अमाल मलिक से परेशान हुईं गौरव खन्ना की पत्नी, बोलीं- इतना कोई कैसे किसी को…

संक्षेप: Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ में फैमिली वीक चल रही है। ऐसे में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा खन्ना घर में आईं, लेकिन जाते-जाते अमाल मलिक से परेशान हो गईं।

Thu, 20 Nov 2025 04:56 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में जब आकांक्षा खन्ना की एंट्री हुई तब गौरव खन्ना और अमाल मलिक बाथरूम एरिया में थे। आकांक्षा ने अमाल को नहीं देखा और गौरव के साथ फ्लर्ट करने लगीं। तभी पीछे से अमाल बोले, ‘काश! मैं यहां फंसा नहीं होता।’ इसके बाद जब बिग बॉस ने सबको रिलीज कर दिया तब भी अमाल, गौरव और आकांक्षा के आस-पास घूम रहे थे। इतना ही नहीं, जब दोनों रोमांस कर रहे थे तब भी अमाल वहीं आकर बैठ गए। ऐसे में आकांक्षा परेशान हो गईं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमाल से क्या बोलीं आकांक्षा?

आकांक्षा ने हंसते-हंसते बोला, ‘देखा! अभी देखा! फिर से ये यहीं आकर बैठ गया।’ आकांक्षा की बात सुनते ही अमाल वहां से उठ गए। आकांक्षा, अमाल के पास गईं और बोलीं, ‘ये क्या हो रहा है? अमाल, अमाल इतना कोई कैसे किसी को स्टॉक (फॉलो) कर सकता है? क्या प्रॉब्लम है? कैसे? तुम बताओ मुझे।’ इसके बाद अमाल ने अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, ‘मैंने ऐसे में फ्रीज हो जाता हूं।’ आकांक्षा ने बात को जाने दिया और वापस गौरव के पास चली गईं।

पब्लिक का रिएक्शन

आकांक्षा और अमाल की बातें सुनने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अमाल को ट्रोल कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि अमाल ने गौरव और आकांक्षा को स्पेस ही नहीं दी। वहीं कुछ का कहना है कि अमाल भी हमारी तरह गौरव और आकांक्षा से ऑब्सेस्ड हैं। वह भी उन्हें रोमांस करता देखना चाहते हैं।

यहां देखिए वीडियो

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19 gaurav khanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।