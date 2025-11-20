Hindustan Hindi News
'लोग मुझे मतलबी बुलाएं या…', आकांक्षा ने बताया क्यों नहीं बनना चाहती मां, गौरव से बोलीं- न का मतलब न

संक्षेप: बिग बॉस 19 के लेटेस्ट अपडेट में आकांक्षा ने कहा कि वो शायद कभी भी मां बनने के लिए तैयार नहीं होंगी। इस पर गौरव खन्ना ने कहा कि वो उनके निर्णय के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि वो उनके निर्णय का समर्थन करते हैं। 

Thu, 20 Nov 2025 06:17 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में हाल ही में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी जया मदान घर में आई थीं। गौरव खन्ना ने जया से पूछा था कि क्या उनकी लाइफ में बच्चों का योग है। इस पर जया ने जवाब दिया था कि उनकी पत्नी बच्चा प्लान कर रही हैं। फैमिली वीक में घर में आईं गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला से मालती चाहर और प्रणित ने इस बारे में बात की। उन्होंने आकांक्षा को बताया कि जया ने गौरव को क्या कहा था। इस बारे में सुनते ही आकांक्षा ने साफ किया कि वो ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रही हैं।

मां बनने के लिए तैयार नहीं हैं आकांक्षा

आकांक्षा ने प्रणित और मालती से कहा कि वो बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा, अभी तक तो उस तरफ कोई झुकाव नहीं है मेरा। फ्यूचर में भी बहुत मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता किसी वजह से वो मेरे अंदर से नहीं आ रहा है। मुझे जरूरत महसूस नहीं होती है कि मेरा एक बच्चा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जबन आप इतने सारे बहाने ढूंढते तो आप तैयार नहीं हूं। जिसको करना रहता है, वो ये सब नहीं सोचता।

आकांक्षा बोलीं- वो कभी भी तैयार नहीं होंगी

आकांक्षा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बच्चा पैदा करना हलवा बनाना नहीं होता है। आकांक्षा ने कहा कि वो ये जॉब या ड्यूटी के लिए तैयार नहीं हैं, न इस उम्र में न किसी उम्र में। आकांक्षा ने कहा कि उन्हें अपना करियर बनाना है। उनकी बहुत सी महत्वाकांक्षाएं हैं। अब लोग उसके लिए मुझे मतलबी बोलें या कुछ भी।

गौरव ने बताया क्यों पूछा वो सवाल

इतने में गौरव खन्ना उस बातचीत में आते हैं और आकांक्षा से कहते हैं कि वो उन्हें मतलबी नहीं बोल रहे हैं। फिर गौरव खन्ना और आंकाक्षा इस बारे में अलग से बात करते नजर आते हैं। गौरव आकांक्षा को बताते हैं कि उन्होंने वो सवाल क्यों पूछा। गौरव ने कहा कि उन्होंने पूछा कि वो और उनकी पत्नी इतने सालों से शादीशुदा है और उनके बच्चा नहीं है तो आपको क्या लगता है। इसपर आकांक्षा ने कहा कि आप उनको पूछ रहे हो, आप मुझे पूछो, मैं बोल दूंगी क्या लगता है। ये क्या बात हुई। आकांक्षा ने गौरव से कहा कि न का मतलब न होता है। गौरव कहते हैं- “तेरे उत्तर से डर है मुझे। दिल बहलाने के लिए ख्याल ही अच्छा है गालिब। अच्छा है न, अगर तुझे काम मिल रहा है तो क्यों? जब मैंने उस चीज पर तेरे साथ हामी भरी तो मैं क्यों बदलूंगा। अगर तुम तैयार नहीं हो तो…वो तो सवाल है ऐसे ही।”

