Bigg Boss 19: गौरव खन्ना ने कहा, एक्टर बनना कभी भी मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था

Bigg Boss 19 Gaurav Khanna: गौरव खन्ना टीवी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम हैं। उन्होंने ‘अनुपमा’ में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाकर लाखों लोगों का दिल जीत लिया। हालांकि उन्होंने खुलासा किया कि वह एक्टर नहीं बनना चाहते थे।

“बिग बॉस 19” में जहां रोज झगड़े, टास्क और ड्रामा देखने को मिल रहा है। वहीं लेटेस्ट एपिसोड में घरवालों की बचपन की कहानियां सुनने को मिलीं। दरअसल, घरवाले एक-दूसरे को अपने बचपन के सपनों के बारे में बता रहे थे। तभी टीवी एक्टर गौरव खन्ना, जिन्होंने ‘अनुपमा’ में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाया था, उन्होंने बताया कि एक्टिंग कभी उनकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं थी।

क्या बनना चाहते थे गौरव? गौरव ने कहा, “मैं एक खिलाड़ी बनना चाहता था। बचपन में, मैं पायलट बनने का सपना भी देखता था क्योंकि मेरे चाचा एयर फोर्स में थे। मैंने एनडीए का एग्जाम भी दिया था। सच कहूं तो, एक्टिंग करना कभी भी मेरा प्लान नहीं था। उस समय, यह बस एक मनोरंजन था।”

‘मैं कभी कुछ बनना नहीं चाहता था’ उनके साथ बैठे बसीर अली ने भी अपनी बात शेयर की। उन्होंने कहा, “मैं कभी कुछ बनना नहीं चाहता था। मैं बस एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना चाहता था। एक समय पर, मैंने एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी सोचा था, लेकिन वो भी मेरा कोई प्लान नहीं थी।”