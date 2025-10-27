Bigg Boss 19: आप मेरी टीचर नहीं हो…गौरव ने कर दी कुनिका की बोलती बंद, अभिषेक-अश्नूर का दिया साथ
संक्षेप: बिग बॉस 19 में नजर आ रहे गौरव खन्ना ने अपना गेम बदल दिया है। अब उनका गुस्सैल रवैया देखा जा रहा जिसे ऑडियंस पसंद कर रही है। गौरव का ये रूप देखकर घरवाले भी हैरान हो गए।
बिग बॉस 19 में नजर आ रहे गौरव खन्ना को कई बार बड़े मुद्दों में चुप रहने के लिए ट्रोल किया गया है। हाल में सलमान ने कहा था कि गौरव को हर लड़ाई उअर मुद्दे की जानकारी तो चाहिए होती है लेकिन उसपर रिएक्शन नहीं देते। अब लगता है गौरव ने सलमान की इस बात को इतना सीरियस ले लिया है कि अब उनकी ही आवाज सुनाई दे रही है। नए प्रोमो में गौरव खन्ना ने कुनिका और शाहबाज की बोलती बंद कर दी।
गौरव का नया रूप
दरअसल, ये विवाद शुरू हुआ अभिषेक और अश्नूर की गलती से। दोनों को बिग बॉस ने कई चेतावनी दी थीं कि वो अपना माइक पहन कर बातें करें। लेकिन अभिनूर ने बिग बॉस की इस चेतावनी को इग्नोर कर दिया। बाद में बिग बॉस ने कैप्टेन मृदुल से अभिषेक और अश्नूर को नॉमिनेट करने के बारे में पूछा तो उन्होंने दोस्ती निभाते हुए दोनों को एक मौका देते हुए माफ कर दिया। लेकिन शायद मृदुल की ये माफी बिग बॉस को पसंद नहीं आई। उन्होंने मृदुल, अश्नूर और अभिषेक को सेफ करते हुए बाकी सभी कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर दिया।
कुनिका-शाहबाज की बोलती बंद
बिना किसी वजह नॉमिनेट हुए घरवाले भड़क गए। वहीं गौरव का मुद्दा था कि वो जो गलती अभिषेक और अश्नूर ने की है वो कई दूसरे कंटेस्टेंट ने भी की है।इसके जवाब में शाहबाज ने ने उन्हें सलाह दी कि वो ग्रुप बाजी ना खेले। वहीं कुनिका ने गौरव को चुप हो जाने को कहा जिसके बाद वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप मेरी टीचर नहीं हो। गौरव का ये बदला अवतार ऑडियंस पसंद कर रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।